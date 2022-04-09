У Дюссельдорфі сотні людей вшанували пам'ять жертв різанини у передмістях Києва

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Дюссельдорфі.

"Сотні людей вшановують пам'ять жертв різанини в #Буча #Ірпінь #Гостомель та інших передмістях Києва. Українці закликають припинити геноцид, вчинений росіянами проти українського народу всіма можливими методами: поставками зброї, болючими санкціями, нафтогазовим ембарго, повною ізоляцією", - написали в посольстві.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина може припинити імпорт російського вугілля за 120 днів

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