У Дюссельдорфі сотні людей вшанували пам'ять жертв різанини у передмістях Києва
У німецькому місті Дюссельдорф сотні людей запалили свічки у пам'ять про українців, яких закатували рашисти під Києвом
Про це повідомляє Генеральне консульство України в Дюссельдорфі.
"Сотні людей вшановують пам'ять жертв різанини в #Буча #Ірпінь #Гостомель та інших передмістях Києва. Українці закликають припинити геноцид, вчинений росіянами проти українського народу всіма можливими методами: поставками зброї, болючими санкціями, нафтогазовим ембарго, повною ізоляцією", - написали в посольстві.
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