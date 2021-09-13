У Єгипті відкриється два нових туристичних міста
У Єгипті планують відкрити два нових туристичних міста у найближчі декілька місяців
Про це повідомляється в заяві міністра туризму і старожитностей Єгипту Халед аль-Анані.
"Протягом найближчих декількох місяців ми плануємо відкрити два абсолютно нових туристичних міста. Одне буде на півночі приблизно в 100 км від Каїра, ближче до Червоного моря. Воно називається Аль-Галяля. Там є марина (обладнана гавань) для різних яхт. Через кілька місяців відкриємо нове місто на узбережжі Середземного моря недалеко від Олександрії, називається Аль-Аламін", - сказав він.
Міністр зазначив, що в Єгипті крім курортів багато відомих туристичних місць, які приймають мандрівників і готові продовжувати це робити, а саме: Марса-ель-Алам, Таба, Нувейба і Сафага.
Він також запевнив, що найближчим часом вартість авіаквитків в країну не зміниться.
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