У Єгипті внаслідок ДТП загинули щонайменше 32 людини, 63 поранені
У Єгипті в провінції Бехейра через зіткнення великої кількості автомобілів загинули 32 людини, ще 63 отримали поранення
Про збільшення кількості постраждалих у ДТП інформує Sky News, з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Єгипту.
Вказано, що кількість загиблих зросла до 32 людей. Крім того, стало відомо ще про трьох людей, які зазнали поранень. Таким чином кількість постраждалих зросла до 63 людей.
Про ДТП писало видання Al Qabas.
Зазначається, що автівки зіштовхнулися на пустельній дорозі. Аварія сталася через витік мастила одного з автомобілів, це призвело до зіткнення і загоряння машин.
У результаті аварії загинули 28 людей і ще 60 отримали поранення, їх доправили до лікарень у Ваді-Натруні та Західній Нубарії.
- В американському штаті Луїзіана через сильний туман сталася ДТП за участю 158 автомобілів. У результатів зіткнення автівок загинули семеро людей, ще 25 - госпіталізували.
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