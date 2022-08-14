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У Єревані стався вибух в торговельному центрі. Є постраждалі

14 серпня, 2022 неділя
13:29
Світ Вибух у торговому центрі Єревану "Сурмалу"

У столиці Вірменії Єревані стався гучний вибух у торговому центрі "Сурмалу", повідомляють про постраждалих, на місці працює бригада рятувальників

Про це повідомляє вірменська агенція NEWS.am.

Як йдеться у повідомленні, в неділю, 14 серпня 2022 року, у столиці Вірменії Єревані стався гучний вибух у торговому центрі "Сурмалу".

"У Єревані у торговому центрі "Сурмалу" стався вибух. На місце виїхали шість бойових пожежно-рятувальних загонів, оперативники Національного центру управління кризовими ситуаціями, черговий психолог. За попередніми даними, стався вибух, який спричинив пожежу, є постраждалі", - пише агенція.

Новина доповнюється.

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Вірменія
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