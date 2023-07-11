У ЄС близько 64% населення підтримує військову допомогу Україні, - Євробарометр

Про це йдеться у соціологічному дослідженні "Євробарометр", опублікованому у понеділок, 10 липня, повідомляє "Німецька хвиля".

Серед усіх заходів, які вживає Європейський Союз у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну, найменш популярним є фінансування закупівель та постачання озброєнь Києву. Але навіть у неї рівень підтримки дуже високий – у середньому щодо ЄС із цією політикою згодні 64% громадян.

При цьому думки мешканців різних країн Євросоюзу у цьому питанні суттєво розходяться. Найменше тих, хто підтримує постачання зброї Україні за європейський рахунок – у Болгарії (30%), на Кіпрі (36%) та у Словаччині (37%). Найбільше – у Швеції (93%), Португалії (90%), Фінляндії та Данії (89%). У Німеччині рівень підтримки – нижчий за середній: 62 відсотки.

Найбільш підтримуваним населенням Євросоюзу заходом у зв'язку з російською агресією в Україні є забезпечення гуманітарною допомогою людей, які постраждали від війни, - з нею згодні 88% громадян ЄС. Прийом біженців підтримують 86%, а забезпечення фінансової підтримки Україні – 75% опитаних громадян Євросоюзу.

Дещо менш популярні штрафні заходи щодо РФ. Так, економічні санкції підтримують 72% населення Євросоюзу, а заборона на мовлення в ЄС російських держЗМІ, таких як "Спутник" та RT – 66%.

Опитування "Євробарометр" було проведено у травні-червні 2023 року. Порівняно з його даними за січень-лютий підтримка заходів ЄС у цій сфері трохи знизилася: у середньому приблизно на 2% по шести пунктах.

Крім цього, 82 відсотки вважають, що Європейський Союз має якнайшвидше знизити свою залежність від російських джерел енергії. Взимку таку політику підтримували 84 відсотки респондентів.

Загалом реакцією ЄС на російське вторгнення в Україну задоволені 56% респондентів, а реакцією уряду своєї країни задоволені 54%. Подробиці не уточнюються.

В опитуванні "Євробарометр", проведеному з 31 травня по 21 червня у 27 країнах ЄС, взяли участь 26 425 громадян Євросоюзу. Це дослідження Європейська комісія, Європарламент та інші інститути та агенції ЄС використовують для моніторингу громадської думки з питань, що стосуються Європейського Союзу, ставлення до політичних та суспільних тем. Проєкт існує з 1974 року.