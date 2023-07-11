Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У ЄС близько 64% населення підтримує військову допомогу Україні, - Євробарометр

У ЄС близько 64% населення підтримує військову допомогу Україні, - Євробарометр

11 липня, 2023 вiвторок
03:26
Світ БМП Marder

Близько 64% громадян ЄС згодні з тим, що Євросоюз надає Україні зброю: найвища підтримка у Швеції, а найнижча – у Болгарії

Про це йдеться у соціологічному дослідженні "Євробарометр", опублікованому у понеділок, 10 липня, повідомляє "Німецька хвиля".

Серед усіх заходів, які вживає Європейський Союз у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну, найменш популярним є фінансування закупівель та постачання озброєнь Києву. Але навіть у неї рівень підтримки дуже високий – у середньому щодо ЄС із цією політикою згодні 64% громадян.

При цьому думки мешканців різних країн Євросоюзу у цьому питанні суттєво розходяться. Найменше тих, хто підтримує постачання зброї Україні за європейський рахунок – у Болгарії (30%), на Кіпрі (36%) та у Словаччині (37%). Найбільше – у Швеції (93%), Португалії (90%), Фінляндії та Данії (89%). У Німеччині рівень підтримки – нижчий за середній: 62 відсотки.

Найбільш підтримуваним населенням Євросоюзу заходом у зв'язку з російською агресією в Україні є забезпечення гуманітарною допомогою людей, які постраждали від війни, - з нею згодні 88% громадян ЄС. Прийом біженців підтримують 86%, а забезпечення фінансової підтримки Україні – 75% опитаних громадян Євросоюзу.

Дещо менш популярні штрафні заходи щодо РФ. Так, економічні санкції підтримують 72% населення Євросоюзу, а заборона на мовлення в ЄС російських держЗМІ, таких як "Спутник" та RT – 66%.

Опитування "Євробарометр" було проведено у травні-червні 2023 року. Порівняно з його даними за січень-лютий підтримка заходів ЄС у цій сфері трохи знизилася: у середньому приблизно на 2% по шести пунктах.

Крім цього, 82 відсотки вважають, що Європейський Союз має якнайшвидше знизити свою залежність від російських джерел енергії. Взимку таку політику підтримували 84 відсотки респондентів.

Загалом реакцією ЄС на російське вторгнення в Україну задоволені 56% респондентів, а реакцією уряду своєї країни задоволені 54%. Подробиці не уточнюються.

В опитуванні "Євробарометр", проведеному з 31 травня по 21 червня у 27 країнах ЄС, взяли участь 26 425 громадян Євросоюзу. Це дослідження Європейська комісія, Європарламент та інші інститути та агенції ЄС використовують для моніторингу громадської думки з питань, що стосуються Європейського Союзу, ставлення до політичних та суспільних тем. Проєкт існує з 1974 року.

ЄС
Війна з Росією
допомога Україні
гуманітарна допомога
зброя для України
Читайте також:
Дмитро Медведєв
12 липня, 2023 середа
Медведєв відреагував на перший день саміту НАТО: пророкує Третю світову війну
речник ГУР Андрій Юсов
12 липня, 2023 середа
З українськими військовими почали масово зв'язуватись родичі з Росії: у ГУР кажуть про "огидні ІПСО"
12 липня, 2023 середа
Кабмін оновив правила бронювання підприємствами військовозобов'язаних: що змінилося
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.7
    Купівля 36.7
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.67
    Продаж 41.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
13 липня
12:52
на фото Тетяна Плачкова
Нардепка від забороненої ОПЗЖ Плачкова складає мандат
12:48
Девід Леттерман і Володимир Зеленський
Інтерв'ю Девіда Леттермана з Зеленським номінували на премію "Еммі"
12:48
Оновлено
Сергій Лавров
"Україна отримає F-16 за графіком": Кулеба відповів на заяву Лаврова про "загрозу з боку Заходу в ядерній сфері"
12:34
Кримський міст
Окупанти приховано перевозять боєприпаси через Крим у цивільних вантажівках, - рух "Атеш"
12:18
СБУ викрила колаборантку з Куп'янська
У Куп'янську СБУ затримала чиновницю-колаборантку, яка очолювала "управління фінансів" окупантів
12:17
українські полонені
РПЦ знову готує незаконну передачу українських полонених до Угорщини, - ЗМІ
12:13
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "калібрів" напоготові
12:04
OPINION
Олексій Мустафін
Піррів провал?
11:53
Google Bard
В Україні запрацював чатбот від Google на основі ШІ
11:42
Ексклюзив
Довженко-Центр
Поки що нема відчуття тріумфу: керівниця Музею кіно про рішення суду щодо реорганізації Довженко-Центру
11:21
командир 58 армії рф Іван Попов
У РФ відсторонили командира 58 армії Попова - нібито за доповідь про реальні проблеми Росії на фронті
11:18
посівна аграрії
USAID АГРО надасть українським фермерам міндобрива для осінньої посівної
11:16
Окупанти ізолювали селище Пришиб на Запоріжжі, росгвардійці шукають коригувальників, – мер Мелітополя
11:16
Новини компаній
Швидше б вересень: світ чекає на презентацію iPhone 15
11:04
Партнерський матеріал
Кейс Крайстчерча: зруйноване землетрусом місто, долю якого віддали в руки місцевих мешканців
10:57
Джо Байден
Білий дім продовжив санкції проти Росії та Ірану через неправомірні затримання американців
10:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 13 липня: євро трохи здорожчав
10:36
кадирівці
Розвідка Британії пояснила, якої тактики дотримувалися кадировці під Мар'їнкою
10:27
Огляд
міжнародний огляд
Байден готує НАТО до тривалого конфлікту з РФ, а Балтійське море стає озером Альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 липня
10:15
обстріл Запоріжжя
За добу російська армія атакувала 12 регіонів України: щонайменше 13 постраждалих та 2 загиблих
10:10
Олексій Данілов
"Важливо, що країни-володарі ядерної зброї надаватимуть допомогу": Данілов про гарантії безпеки G7 для України
10:04
Ексклюзив
Ворог знизив активність на Горлівському напрямку, - боєць ЗСУ
10:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Україна має підстави критикувати НАТО
09:56
Еммануель Макрон
Макрону відправили лист із людським пальцем всередині, - ЗМІ
09:23
Інфографіка
втрати рф
РФ втратила 510 солдатів, 26 БПЛА та 9 бойових бронемашин за добу, - Генштаб ЗСУ
09:20
ЗСУ
ЗСУ просуваються на Бахмутському та Запорізькому напрямках, РФ застосовує резерви й переміщує війська, – Генштаб
08:58
Ексклюзив
У Маріуполі та районі зросла кількість російських військових, - Андрющенко
08:57
Оновлено
Нічна атака на Київ 13 липня
Нічна атака на Україну: у Києві та на Миколаївщині пошкодження від падіння уламків, є загиблий і постраждалі
08:56
кадирівці
Українські сили вдарили по казармі кадировців у Маріуполі, - Андрющенко
08:46
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Кількість постраждалих внаслідок вибуху у Запоріжжі 12 липня зросла до 20
08:23
ракета
Сили ППО за ніч збили усі повітряні цілі ворога: 20 ударних дронів та 2 "калібри"
08:16
Борис Джонсон
"Провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років": Джонсон застеріг США від "втоми від України"
08:16
Інфографіка
Далекобійні ракети SCALP
Далекобійні ракети SCALP: технічні характеристики і як вони допоможуть Україні на фронті
08:04
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Гарантії безпеки чи Будапешт 2.0?
07:55
плезіозавр "Нессі"
На аукціон у Нью-Йорку виставили рештки доісторичної морської рептилії
07:24
Естонія
Естонія підтримала надання американських касетних боєприпасів Україні
07:00
Анонс
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна - Вондроушова: де та коли дивитись історичний матч українки у півфіналі Вімблдону
06:54
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету
06:30
Ужгород Школа юного археолога
У Перу археологи виявили 3000-річний "прохід кондора" на місці храму
06:13
Китай та росія
Росія відправила Китаю обладнання для будівництва АЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV