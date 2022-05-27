У ЄС планують закупити ліки та вакцину проти мавпячої віспи
Євросоюз працює над механізмом закупівлі вакцин і ліків проти мавпячої віспи
Про це речник Європейської комісії повідомив у коментарі Reuters, передає ЄП.
Закупівля буде здійснюватися через Управління готовності й реагування на надзвичайні ситуації у сфері здоров’я (HERA) в складі Єврокомісії.
ЄС планує придбати вакцину проти звичайної віспи Imvanex компанії Bavarian Nordic та антивірусні препарати компанії SIGA Technologies.
У Bavarian Nordic підтвердили, що готові виконати замовлення. Вакцина від звичайної віспи може забезпечити імунітет і проти мавпячої віспи.
- Нагадаємо, Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.
- Міністерство охорони здоров'я вважає низькими шанси поширення мавпячої віспи на території України.
- Компанія Moderna тестує потенційні вакцини проти віспи мавп на етапі доклінічних випробувань.
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