У ЄС планують закупити ліки та вакцину проти мавпячої віспи

Про це речник Європейської комісії повідомив у коментарі Reuters, передає ЄП.

Закупівля буде здійснюватися через Управління готовності й реагування на надзвичайні ситуації у сфері здоров’я (HERA) в складі Єврокомісії.

ЄС планує придбати вакцину проти звичайної віспи Imvanex компанії Bavarian Nordic та антивірусні препарати компанії SIGA Technologies.

У Bavarian Nordic підтвердили, що готові виконати замовлення. Вакцина від звичайної віспи може забезпечити імунітет і проти мавпячої віспи.

Нагадаємо, Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

Міністерство охорони здоров'я вважає низькими шанси поширення​ мавпячої віспи на території України.

Компанія Moderna тестує потенційні вакцини проти віспи мавп на етапі доклінічних випробувань.