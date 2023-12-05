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У ЄС заявили про високий ризик терактів на новорічно-різдвяні свята

5 грудня, 2023 вiвторок
14:57
Новини париж поліція

Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон попередила про великий ризик терористичних атак у Європі під час різдвяних свят через наслідки війни між Ізраїлем і ХАМАС

Про це Йоганссон заявила журналістам у вівторок, її цитує агентство АР.

Її попередження пролунало в той час, як французькі слідчі розслідують теракт біля Ейфелевої вежі в Парижі.

"У зв'язку з війною між Ізраїлем і ХАМАС та поляризацією, яку вона викликає в нашому суспільстві, з наближенням святкового сезону існує величезний ризик терористичних атак в Європейському Союзі", – заявила Йоганссон.

"Ми бачили, як це сталося нещодавно в Парижі, на жаль, ми бачили це і раніше", – сказала вона на полях зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС у Брюсселі.

Йоганссон, до компетенції якої входять питання безпеки та імміграції, повідомила, що Європейська комісія виділить додаткові 30 мільйонів євро на посилення безпеки у вразливих районах, зокрема, в місцях проведення релігійних обрядів.

  • Нагадаємо, у центрі Парижа 2 грудня відбувся напад на туристів біля Ейфелевої вежі, внаслідок чого загинула одна особа, ще двоє були поранені.
Світ
Європа
теракт
Війна в Ізраїлі
Хамас
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