У Парижі невідомий напав на перехожих біля Ейфелевої вежі: є загиблий і поранені

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дармане у соцмережі Х.

"Поліція щойно мужньо затримала зловмисника, який нападав на перехожих у Парижі біля набережної Гренель. Пожежна бригада Парижа надала допомогу постраждалим", - написав міністр.

Як повідомляє BВC, загиблий чоловік, громадянин Німеччини, отримав ножове поранення.

За даними поліції Франції, 25-річний чоловік гуляв зі своєю дружиною біля Ейфелевої вежі, коли на нього напали та завдали смертельних ножових поранень. Водночас життя жінки було врятовано завдяки втручанню таксиста.

Після скоєння злочину нападник втік, а згодом напав ще на двох людей, вдаривши одного молотком в око. Двом постраждалим - французу близько 60 років та іноземному туристу - надали допомогу екстрені служби, їхньому життю нічого не загрожує.

Поліція спіймала чоловіка і заарештувала його за підозрою у навмисному вбивстві й спробі вбивства, пов’язаної з терористичною організацією. Нападником виявився 26-річний громадянин Франції, вже відомий службам безпеки.

Очевидці повідомляють, що нападник кричав "Аллах акбар". Він сказав поліції, що засмучений тим, що "так багато мусульман гине в Афганістані та Палестині".

Згодом стало відомо, що підозрюваний раніше відсидів чотири роки у в'язниці за планування ще одного нападу у 2016 році. Також виявилося, що чоловік мав психічні розлади.