У Парижі невідомий напав на перехожих біля Ейфелевої вежі: є загиблий і поранені
У центрі французького Парижа невідомий з вигуком "Аллах акбар" напав з ножем на перехожих. Одна людина загинула на місці, ще дві зазнали поранень
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дармане у соцмережі Х.
"Поліція щойно мужньо затримала зловмисника, який нападав на перехожих у Парижі біля набережної Гренель. Пожежна бригада Парижа надала допомогу постраждалим", - написав міністр.
Як повідомляє BВC, загиблий чоловік, громадянин Німеччини, отримав ножове поранення.
За даними поліції Франції, 25-річний чоловік гуляв зі своєю дружиною біля Ейфелевої вежі, коли на нього напали та завдали смертельних ножових поранень. Водночас життя жінки було врятовано завдяки втручанню таксиста.
Після скоєння злочину нападник втік, а згодом напав ще на двох людей, вдаривши одного молотком в око. Двом постраждалим - французу близько 60 років та іноземному туристу - надали допомогу екстрені служби, їхньому життю нічого не загрожує.
Поліція спіймала чоловіка і заарештувала його за підозрою у навмисному вбивстві й спробі вбивства, пов’язаної з терористичною організацією. Нападником виявився 26-річний громадянин Франції, вже відомий службам безпеки.
Очевидці повідомляють, що нападник кричав "Аллах акбар". Він сказав поліції, що засмучений тим, що "так багато мусульман гине в Афганістані та Палестині".
Згодом стало відомо, що підозрюваний раніше відсидів чотири роки у в'язниці за планування ще одного нападу у 2016 році. Також виявилося, що чоловік мав психічні розлади.
- У жовтні у французькому Аррасі чоловік з криком "Аллах акбар" напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.73 Купівля 36.73Продаж 37.39
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе