У Європарламенті схвалили "транспортний безвіз" між ЄС та Україною
Депутати Європарламенту ратифікували угоду про вантажні перевезення автотранспортом, яка скасовує для українських перевізників необхідність отримувати дозволи для виконання двосторонніх і транзитних перевезень територією ЄС
Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України
Тепер ратифікувати угоду має Європейська Рада.
Завдяки цій угоді, яка почала діяти в червні, ще до завершення ратифікаційних процедур, українські водії продовжують використовувати вітчизняні посвідчення водія та сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС, які є в наявності, без необхідності отримувати міжнародне посвідчення водія.
Результат дії "транспортного безвізу" – збільшення товарообігу. Як зазначили в міністерстві, за липень – вересень 2022 у порівнянні з квітнем – червнем фізичний обсяг експорту вантажів зріс на 54%, а імпорту – на 67%. У грошовому вимірі експорт вантажів збільшився на 3,3%, а імпорт – на 38%.
Окрім того, від початку дії "транспортного безвізу" з Євросоюзом зросла кількість автоперевізників, які перетинають державний кордон України в напрямку ЄС. За липень – серпень 2022 року їх побільшало на 21% порівняно з травнем – червнем. А у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – на 44%. Також перевізники стали більше разів (на 32%) перетинати кордон.
Термін дії Угоди між ЄС та Україною становить один рік. Україна та ЄС нині працюють над продовженням цього терміну ще на рік.
- Україна підписала "транспортний безвіз" з Євросоюзом 29 червня у французькому Ліоні. Угода скасовує необхідність отримання дозволів українськими перевізниками для двосторонніх і транзитних перевезень в ЄС. Також вона дозволяє уникнути зупинки експорту нашої продукції через пункти пропуску.
- 16 вересня Зеленський затвердив угоду з ЄС про "транспортний безвіз"
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