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У Європі продали першу яхту росіянина, вилучену через санкції за вторгнення РФ в Україну

23 серпня, 2022 вiвторок
21:57
Економіка Яхта "Аксіома" мільярдерв Дмитра Пумп'янського

23 серпня завершився аукціон із продажу яхти "Аксіома" мільярдерв Дмитра Пумп'янського

Про це повідомляє Bloomberg.

П'ятипалубна 72-метрова (236 футів) яхта була виставлена на продаж після того, як JPMorgan Chase & Co. запросила позику на 20,5 мільйона євро (20,4 мільйона доларів), пов'язану з судном.

Яхту, вартістю близько 75 мільйонів доларів виставлено на аукціон Адміралтейським судом Гібралтару. Торги вели один день, а заявки приймалися в електронному вигляді.

Загалом на торгах було зроблено 63 ставки. За яку суму і кому саме продали яхту, наразі невідомо. Інформація про продаж судна буде опублікована приблизно за два тижні після завершення угоди.

Раніше повідомлялось, що судно, швидше за все, буде продано нижче за свою оціночну вартість.

"Аксіома" стала першою яхтою, проданою через те, що її власник потрапив під міжнародні санкції після широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Вона була конфіскована у березні владою на британській території біля входу в Середземне море.

Санкції проти Пумп'янського ввели Євросоюз 10 березня, а через п'ять днів - Велика Британія. Як і інші магнати, які потрапили під приціл, він намагався реструктуризувати свої ключові активи. Він викупив свою частку в ПАТ "ТМК", найбільшому виробнику сталевих труб в Росії, і вийшов з ради директорів. Великобританія оцінила вартість Пумп'янського в 1,8 мільярда фунтів (2,1 мільярда доларів).

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війна з Росією
санкції проти Росії
Велика Британiя
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