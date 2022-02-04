У Європі виявили новий штам ВІЛ, який удвічі швидше вражає імунну систему

Про це пише Daily Mail.

За інформацією науковців з Оксфордського університету, на новий штам ВІЛ заразилися мінімум 109 людей.



Він швидше за попередні варіанти вірусу вражає імунну систему та послаблює здатність людини долати повсякденні інфекції та захворювання. Його вірусне навантаження від 3,5 до 5,5 разів більше, ніж у поточного штаму. Це означає більшу заразність вірусу.



За словами вчених, швидке погіршення стану здоров'я після інфікування свідчить про те, що раннє діагностування та лікування VB є "критичним".



Незалежні фахівці наголошують, що новий варіант ВІЛ не настільки небезпечний. Аналіз показав, що VB з'явився 1980 року й кількість випадків захворювання на нього від 2010 року зменшується.



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