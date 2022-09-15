У Фінляндії арештували активи депортованих росіян на €189 млн

Про це повідомляє фінський телеканал MTV Uutiset.

За даними Служби судових приставів, арешти стосуються кількох десятків організацій, включених до списку санкцій ЄС. Нині діє двісті різних видів тимчасової чи постійної конфіскації.

"Розслідування судових приставів просувалися і продовжуватимуться. Це завдання є довгостроковим і складним. Крім того, до списку санкцій ЄС внесено нових фігурантів", - пояснив фахівець із взаємодії Акі Віртанен зі Служби стягнення.

До списку конфіскованого майна входить велика кількість нематеріальних активів, таких як дебіторська заборгованість, акції та кошти на рахунках.

Також було конфісковано цілі об'єкти нерухомості, різноманітну промислову сировину та транспортні засоби.

Посилаючись на положення про конфіденційність, влада не розкриває подробиці окремих арештів чи щодо осіб, у яких було вилучено майно.

На початку літа було підраховано, що Фінляндія наклала арешт на російську власність на суму близько 80 мільйонів євро. Таким чином, за літо сума збільшилася більш ніж удвічі.

1 вересня митниця Фінляндії підтвердила, що відповідно до санкцій ЄС проти Росії конфіскує євро в російських туристів, які повертаються додому. Готівку конфісковують на підставі санкцій, введених ЄС ще у березні щодо Росії через війну в Україні.

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