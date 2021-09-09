У Фінляндії відкрилося кафе "Ukraina"

Про це повідомляє Посольство України у Фінляндській Республіці та Республіці Ісландія у Facebook.



Як зазначається, кафе символічно розташоване за адресою Raatteentie 183, що по дорозі до музею "Зимової війни" та пам’ятника українським воїнам, загиблим під час бойових дій на півночі Фінляндії в ході Зимової війни 1939-1940 років, "Україна молиться за душі загиблих".



Друга секретарка Посольства України в Фінляндії Вікторія Конончук зустрілася з фінським пастором Тімо Суутарі з міста Кухмо та представницею української благодійної організації Global Christian Support - Ukraine Аліною Саіковою.



Починаючи з 2016 року, пастор Тімо Суутарі та Global Christian Support - Ukraine за підтримки Ukrainian Association in Finland та Посольства України у Фінляндії щороку організовують для дітей зі сходу України оздоровчі табори в Лапландії та м. Гельсінкі.



Прагнучи ще більше розширювати горизонти своєї діяльності на підтримку дітей зі сходу України та привертати увагу фінської громадськості до ситуації в Україні, пастор Тімо Суутарі повідомив про відкриття в муніципалітеті Суомуссалмі на північному сході Фінляндії кафе "Ukraina".



За його словами, кафе відкрилося лише у червні 2021 року, але щодня його вже відвідують близько 150 людей. Передбачається, що кафе працюватиме лише у туристичний сезон (травень-вересень), до роботи в якому в майбутньому будуть запрошуватися діти зі сходу України під час їхнього літнього відпочинку в Фінляндії.



На підтримку розвитку кафе та прикрашення його українською айдентикою, друга секретарка Вікторія Конончук від імені Посольства подарувала пастору Тімо Суутарі українські прапори, туристичні путівники по різним регіонам України та інші книжки, присвячені Україні.

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