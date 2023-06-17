У Фінляндії завершили будівництво найбільшого у світі круїзного лайнеру
Перший круїзний лайнер класу Icon суднобудівної компанії Meyer Turku – Icon of the Seas, який нині стоїть у фінському Турку, вирушить у тестовий рейс у ці вихідні
Як повідомляє Yle.
У Meyer заявляють, що тестове плавання, яке триватиме близько тижня, дозволить перевірити функції корабля, які неможливо випробувати на верфі.
Перше судно класу Icon судноплавної компанії Royal Caribbean International буде передано замовнику в жовтні.
За планом, лайнер відправлять у перший круїз Карибським морем у 2024 році. Це перше судно у світі, паливом для якого виступає скраплений природний газ.
Як йдеться у промовідео, Icon of the Seas буде обладнано 2805 каютами, які вміщують сумарно в 5610 осіб при розселенні по двоє. Екіпаж складає 2350 осіб. Найбільша кількість людей на борту може досягати 9950 осіб (якщо селити в каюту понад 2 особи, що допустимо). Лайнер отримає 20 палуб, на яких будуть розміщені численні магазини та джакузі, а також 40 ресторанів, аквапарків та навіть концертний зал із фонтанами.
Судно буде обладнане 7 басейнами та 6 водними гірками. Icon of the Seas також має отримати найвищий водоспад, найвищу водну гірку, найбільший аквапарк та перший підвісний пейзажний басейн серед морських суден.
Це судно стане найбільшим круїзним кораблем у світі. Водотоннажність його становитиме 250800 тонн за довжини 365 м.
- Нагадаємо, у Нідерландах круїзний лайнер використали як притулок для українських біженців. У Шотландії для розселення українців застосували вже два лайнери.
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