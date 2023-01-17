У Франції масштабна пожежа на складі з літієвими акамуляторами та автомобільними шинами
У французькому Гран-Куроні сталася масштабна пожежа на складі з літієвими батареями та автомобільними шинами, чутно вибухи
Про це повідомляє BFM TV.
На місці працюють майже 150 пожежників, зокрема бригади, що спеціалізуються на техногенних загрозах.
За словами пожежників, на околицях видно значне задимлення і чути вибухи. Постраждалих немає, співробітників евакуйовано.
Загоряння почалося у частині будівлі площею близько 6 тисяч квадратних метрів, в якій знаходилось 8 тисяч автомобільних акумуляторів.
Потім вогонь перекинувся на інший склад, де зберігається 70 тисяч шин. Загальна площа займання складає близько 12 тисяч квадратних метрів.
Мешканців просять закрити вікна та не виходити на вулицю.
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