У Франції мітингарі проти COVID-паспортів розгромили 15 центрів вакцинації
У Франції вандали атакували понад 20 медичних установ через посилення кампанії з вакцинації проти коронавірусу
Про це повідомляє ЄП.
За час акцій у цілому 22 медичні установи зазнали нападу (15 центрів вакцинації, 5 центрів тестування на COVID-19 і одна медична лабораторія), повідомив чиновник МВС..
По всій Франції на центрах вакцинації, тестування та аптеках невідомі залишали свастики і написи, такі як "колабораціоніст", "нацист" і "геноцид".
Такі ж гасла були помічені на демонстраціях проти "паспортів здоров'я".
Францією прокотилися масові протести проти "паспортів здоров’я". Протестувальники заявили, що документ обмежує їхні свободи.
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