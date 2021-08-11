У Франції мітингарі проти COVID-паспортів розгромили 15 центрів вакцинації

Про це повідомляє ЄП.

За час акцій у цілому 22 медичні установи зазнали нападу (15 центрів вакцинації, 5 центрів тестування на COVID-19 і одна медична лабораторія), повідомив чиновник МВС..

По всій Франції на центрах вакцинації, тестування та аптеках невідомі залишали свастики і написи, такі як "колабораціоніст", "нацист" і "геноцид".

Такі ж гасла були помічені на демонстраціях проти "паспортів здоров'я".

Францією прокотилися масові протести проти "паспортів здоров’я". Протестувальники заявили, що документ обмежує їхні свободи.