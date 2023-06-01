Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

Фахівці відбирали стартапи за результатами представлення свого бізнес-проєкту.

12 національних розробок представлять Україну на одній з найбільших європейських виставок технологій Viva Technology 2023 у Франції.

Зокрема поїдуть стартапи:

MISU - медичний застосунок, що прогнозує та інформує про можливі критичні стани;

InVisionaryBox - ігровий апаратно-програмний комплекс;

Elomia Health - чатбот ментального здоров’я на базі АІ;

UGLA - ALL-IN-ONE інструмент для бізнесу;

Revisior - сервіс зворотного зв’язку і NPS, який допомагає збільшувати прибуток;

Adminix - лоукод-платформа для автоматизації робочого процесу;

FlightMindAI - безпекова AI-система автономного моніторингу з використанням дронів та сенсорів для оборонних завдань;

Qudi - українська компанія, що створює світлодіодний одяг;

G-MAK - інноваційний охоронний пристрій для зупинення або дезорієнтування зловмисника;

Uspacy - єдиний робочий простір для організації щоденних процесів малих і середніх компаній;

Skillzrun - перша українська LMS, яка дозволяє створити мобільні освітні застосунки;

Orderry - хмарне програмне забезпечення для цифровізації бізнесу, яке містить веб- та мобільні застосунки.

"Команди отримають безоплатний стенд, а перші 6 стартапів зі списку - можливість запітчити проєкти перед понад 91 тис. відвідувачів конференції зі 146 країн світу", - пише пресслужба.

Можливість представити свої проєкти дає можливість залучити увагу до свого проєкту та переконати у його перспективності.

Конференція відбудеться в Парижі з 14 до 17 червня.