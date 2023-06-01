У Франції на Viva Technology 2023 презентують 12 українських стартапів. Перелік
12 українських стартапів представлять Україну на Viva Technology 2023 у Франції
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
Фахівці відбирали стартапи за результатами представлення свого бізнес-проєкту.
12 національних розробок представлять Україну на одній з найбільших європейських виставок технологій Viva Technology 2023 у Франції.
Зокрема поїдуть стартапи:
- MISU - медичний застосунок, що прогнозує та інформує про можливі критичні стани;
- InVisionaryBox - ігровий апаратно-програмний комплекс;
- Elomia Health - чатбот ментального здоров’я на базі АІ;
- UGLA - ALL-IN-ONE інструмент для бізнесу;
- Revisior - сервіс зворотного зв’язку і NPS, який допомагає збільшувати прибуток;
- Adminix - лоукод-платформа для автоматизації робочого процесу;
- FlightMindAI - безпекова AI-система автономного моніторингу з використанням дронів та сенсорів для оборонних завдань;
- Qudi - українська компанія, що створює світлодіодний одяг;
- G-MAK - інноваційний охоронний пристрій для зупинення або дезорієнтування зловмисника;
- Uspacy - єдиний робочий простір для організації щоденних процесів малих і середніх компаній;
- Skillzrun - перша українська LMS, яка дозволяє створити мобільні освітні застосунки;
- Orderry - хмарне програмне забезпечення для цифровізації бізнесу, яке містить веб- та мобільні застосунки.
"Команди отримають безоплатний стенд, а перші 6 стартапів зі списку - можливість запітчити проєкти перед понад 91 тис. відвідувачів конференції зі 146 країн світу", - пише пресслужба.
Можливість представити свої проєкти дає можливість залучити увагу до свого проєкту та переконати у його перспективності.
Конференція відбудеться в Парижі з 14 до 17 червня.
- 20 квітня Мінцифра підписала меморандум про співпрацю з Techosystem у розвитку стартап-екосистеми та залучатимуть інвестиції.
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