Про це повідомляє La Parisien.

За даними французького видання, за три сезони в ПСЖ форвард заробить 630 млн євро.

Щорічна зарплата Мбаппе складає 72 млн євро. Крім цього, щосезону він отримуватиме бонус за лояльність - 70 млн євро у 2023 році, 80 млн євро - у 2024-му та 90 млн - у 2025-му.

Також нападник отримав підписний бонус у 180 млн євро, який йому виплатять трьома частинами, незалежно від того, чи залишиться Мбаппе у клубі до завершення контракту.

Нову угоду з парижанами 23-річний Кіліан Мбаппе уклав у травні 2022 року. Її розраховано на два сезони з опцією продовження ще на рік.

У нинішньому сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 15 матчів, забив 14 голів та віддав 2 результативні передачі.

22 травня Кіліан Мбаппе підписав новий контракт з ПСЖ.

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