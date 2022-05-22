Трансферна сага завершена: Мбаппе підписав новий контракт з ПСЖ
Французький нападник Кіліан Мбаппе підписав новий контракт з ПСЖ
Про це повідомляє офіційний Twitter ПСЖ.
Новий контракт Мбаппе і ПСЖ розрахований до літа 2025 року.
"Я хочу оголосити, що вирішив продовжити свою угоду з ПСЖ. Звісно, я цьому дуже радий. Я впевнений, що зможу продовжити прогресувати в клубі, який дає всі можливості виступати на найвищому рівні. Я дуже щасливий, що зможу продовжити розвиватися у Франції, в країні, де я народився та виріс", - прокоментував своє рішення Кіліан Мбаппе.
У нинішньому сезоні 23-річний форвард зіграв за ПСЖ 46 матчів, забив 39 м'ячів та віддав 26 результативних передач.
За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
Контракт Мбаппе був чинний до кінця червня. Він міг дістатись іншим клубам безкоштовно. Головним претендентом на француза був мадридський "Реал".
- 31 серпня повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року.
- 9 вересня стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон особисто вмовляв Мбаппе залишитися у ПСЖ.
- 4 жовтня француз зізнався, що намагався покинути ПСЖ минулого літа.
- 17 лютого Мбаппе відмовився від зарплати 45 млн євро на рік, яку йому пропонують у ПСЖ.
- 20 травня стало відомо, що парижани готові заплатити Кіліану Мбаппе 300 млн євро, як підписний бонус та 100 млн євро чистими на рік.
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