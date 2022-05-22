Про це повідомляє офіційний Twitter ПСЖ.

Новий контракт Мбаппе і ПСЖ розрахований до літа 2025 року.

"Я хочу оголосити, що вирішив продовжити свою угоду з ПСЖ. Звісно, я цьому дуже радий. Я впевнений, що зможу продовжити прогресувати в клубі, який дає всі можливості виступати на найвищому рівні. Я дуже щасливий, що зможу продовжити розвиватися у Франції, в країні, де я народився та виріс", - прокоментував своє рішення Кіліан Мбаппе.

У нинішньому сезоні 23-річний форвард зіграв за ПСЖ 46 матчів, забив 39 м'ячів та віддав 26 результативних передач.

За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.

Контракт Мбаппе був чинний до кінця червня. Він міг дістатись іншим клубам безкоштовно. Головним претендентом на француза був мадридський "Реал".

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