Президент Франції Макрон особисто вмовляв Мбаппе залишитися у ПСЖ, - Marca
Президент Франції Еммануель Макрон особисто вмовляв Кіліана Мбаппе залишитися у ПСЖ
Про це повідомляє Marca.
За інформацією видання, президент Франції Еммануель Макрон намагається вплинути на рішення Кіліана Мбаппе залишити Париж. Футболіст отримував приватні повідомлення від Макрона із проханням залишитися у ПСЖ. Не виключено, що Макрон знову вийде на зв'язок з Мбаппе.
Також Мбаппе спробують переконати залишитися зіркові одноклубники - аргентинець Ліонель Мессі та бразилець Неймар.
ПСЖ вже запропонував форварду новий контракт із зарплатою в 25 млн євро на рік, але отримали відмову. Очікується, що в жовтні парижани запропонують Мбаппе контракт на 2 роки з вищою зарплатою та підтримку в розвитку його особистих проєктів.
Нинішній контракт Мбаппе з ПСЖ розразований до літа 2022 року.
- 31 серпня повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року.
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