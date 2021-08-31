"Реал" задарма отримає найдорожчого футболіста світу
Французький форвард Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року
Про це повідомляє Sky Sports.
Кіліан Мбаппе відкинув пропозицію ПСЖ про продовження контракту, який розрахований до літа 2022 року, та вирішив продовжити кар'єру в "Реалі".
Форвард перейде до мадридського клубу безплатно - на правах вільного агента. Вже у січні 2022 року він підпише з іспанцями попередній контракт та стане гравцем "Реалу" влітку 2022 року.
У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 4 матчі, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.
За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
- Нагадаємо, 31 серпня "Реал" запропонував ПСЖ за Кіліана Мбаппе 170 млн євро.
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