"Реал" задарма отримає найдорожчого футболіста світу

Про це повідомляє Sky Sports.

Кіліан Мбаппе відкинув пропозицію ПСЖ про продовження контракту, який розрахований до літа 2022 року, та вирішив продовжити кар'єру в "Реалі".

Форвард перейде до мадридського клубу безплатно - на правах вільного агента. Вже у січні 2022 року він підпише з іспанцями попередній контракт та стане гравцем "Реалу" влітку 2022 року.

У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 4 матчі, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.