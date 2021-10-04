Найдорожчий футболіст світу Мбаппе розповів, як ПСЖ не продав його минулого літа
Французький форвард Кіліан Мбаппе зізнався, що намагався покинути ПСЖ минулого літа
Про це повідомляє RMC Sport.
За словами Мбаппе, він завчасно сказав босам ПСЖ, що прагне піти.
"Я просив, щоб ПСЖ відпустив мене, бо я не планував продовжувати контракт і хотів, щоб клуб отримав гроші, на які міг би підписати гідну заміну. Я заявив про це якомога раніше, щоб у клубу був час відреагувати. Хотів, щоб усі виграли від цієї угоди. Мені особисто не подобалися висловлювання про те, що я піду в останній тиждень серпня, адже я заявив про своє бажання піти ще в липні", - розповів Кіліан Мбаппе
У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 11 матчів, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.
За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
- 31 серпня повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року.
- 9 вересня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон особисто вмовляв Кіліана Мбаппе залишитися у ПСЖ.
- 16 вересня англійський футболіст Майкл Оуен заявив, що через те, що Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе грають разом, атака французького ПСЖ стає слабкішою.
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