Володар "Золотого м'яча" дійшов парадоксального висновку про ефективність тріо Мессі, Неймара та Мбапе в атаці ПСЖ

Про це повідомляє Daily Mail.

На думку володаря "Золотого м'яча-2001", попри те, що аргентинець Ліонель Мессі, бразилець Неймар та француз Кіліан Мбаппе поодинці є феноменальними футболістами, перебуваючи разом на полі, вони роблять атаку ПСЖ слабкішою

"Звичайно, ми всі захоплюємося ПСЖ. Особливо його атакою - Мессі, Мбаппе, Неймар. Всі вони поодинці є феноменальними гравцями. Але всі троє разом роблять атаку команди слабкішою. Я не розумію, чому вони входять до числа фаворитів цього сезону в Лізі чемпіонів. Я вважаю, що англійські команди набагато сильніші", - сказав Оуен після нічиєї ПСЖ проти бельгійського "Брюгге" у 1-му турі Ліги чемпіонів - 1:1.