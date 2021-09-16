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Володар "Золотого м'яча" дійшов парадоксального висновку про ефективність тріо Мессі, Неймара та Мбапе в атаці ПСЖ

16 вересня, 2021 четвер
11:31
Спорт Неймар, Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі (зліва - направо)

Англійський футболіст Майкл Оуен заявив, що через те, що Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе грають разом, атака французького ПСЖ стає слабкішою

Про це повідомляє Daily Mail.  

На думку володаря "Золотого м'яча-2001", попри те, що аргентинець Ліонель Мессі, бразилець Неймар та француз Кіліан Мбаппе поодинці є феноменальними футболістами, перебуваючи разом на полі, вони роблять атаку ПСЖ слабкішою 

"Звичайно, ми всі захоплюємося ПСЖ. Особливо його атакою - Мессі, Мбаппе, Неймар. Всі вони поодинці є феноменальними гравцями. Але всі троє разом роблять атаку команди слабкішою. Я не розумію, чому вони входять до числа фаворитів цього сезону в Лізі чемпіонів. Я вважаю, що англійські команди набагато сильніші", - сказав Оуен після нічиєї ПСЖ проти бельгійського "Брюгге" у 1-му турі Ліги чемпіонів - 1:1.

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футбол
Ліга чемпіонів
Неймар
Ліонель Мессі
ПСЖ
Кіліан Мбаппе
Брюгге
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