Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 15 вересня, були зіграні фінальні матчі 1-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1-й тур
15 вересня
Група А
"Брюгге" (Бельгія) - ПСЖ (Франція) 1:1
Голи: Ванакен, 27 - Еррера, 15
"Манчестер Сіті" (Англія) - "РБ Лейпциг" (Німеччина) 6:3
Голи: Аке, 16, Мукіеле, 28 (авт.), Марез, 45+2 (пен.), Гріліш, 56, Канселу, 75, Жезус, 85 - Нкунку, 42, 51, 73
Група В
"Атлетико" (Іспанія) - "Порту" (Португалія) 0:0
"Ліверпуль" (Англія) - "Мілан" (Італія) 3:2
Голи: Томорі, 9 (авт.), Салах, 49, Хендерсон, 69 - Ребіч, 42, Діас, 44
Група С
"Бешикташ" (Туреччина) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 1:2
Голи: Монтеро, 90+4 - Беллінгем, 20, Холанд, 45+3
"Спортинг" (Португалія) - "Аякс" (Нідерланди) 1:5
Голи: Паулінью, 33 - Алле, 2, 9, 51, 63, Бергхюйс, 39
Група D
"Шериф" (Молдова) - "Шахтар" (Україна) 2:0
Голи: А. Траоре, 16, Янсане, 62
"Інтер" (Італія) - "Реал" (Іспанія) 0:1
Гол: Родріго, 89
- 15 вересня у першому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.
- В одному з центральних матчів 1-го тура Ліги чемпіонів мадридський "Реал" переміг міланський "Інтер".
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