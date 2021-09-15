Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт "Реал" на останніх хвилинах забив "Інтеру" та переміг італійців у матчі суперників "Шахтаря" в ЛЧ

"Реал" на останніх хвилинах забив "Інтеру" та переміг італійців у матчі суперників "Шахтаря" в ЛЧ

15 вересня, 2021 середа
23:59
Спорт "Інтер" - "Реал"

В одному з центральних матчів 1-го тура Ліги чемпіонів мадридський "Реал" переміг міланський "Інтер"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Переможний м'яч на 89-й хвилині забив Родріго. 20-річний бразилець приніс "Реалу" перемогу над "Інтером" після асисту Едуардо Камавінги.

У групі з "Шахтарем" і "Шерифом" в цій Лізі чемпіонів виступають саме "Інтер" та "Реал". Після 1-го туру молдавани очолили турнірну таблицю квартету D. Слідом йде мадридський "Реал", в обох команд по 3 бали.

"Інтер" та "Шахтар" ділять в таблиці 3-4 місце. У них по 0 балів.

У 2-му турі ЛЧ "Шахтар" зустрінеться з "Інтером". Матч відбудеться 28 вересня. На "Реал" чекає поєдинок проти "Шерифа" Юрія Вернидуба

Ліга чемпіонів

1-й тур

15 вересня

"Інтер" (Італія) - "Реал" (Іспанія) 0:1

Гол: Родріго, 89

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
Інтер
Реал
результати
Читайте також:
Руслан Малиновський
15 вересня, 2021 середа
Малиновський виступив із заявою щодо конфлікту з головним тренером збірної України
Юрій Луценко
13 вересня, 2021 понедiлок
Луценко про команду Зеленського: "Зрозумійте: вони не клоуни!!!"
15 вересня, 2021 середа
"Начальство послало": художник Поярков заявив, що до нього приїхала поліція через напис "ЗЕЛЯ Х**ЛО" на паркані
Київ
+20
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.8
  • EUR
    Купівля 31.29
    Продаж 31.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
16 вересня
00:18
"Ліверпуль" - "Мілан"
"Ліверпуль" перестріляв "Мілан" у шаленому матчі Ліги чемпіонів
2021, середа
15 вересня
22:56
газ
ФСБ РФ назвала імена тих, кого вважає організаторами підриву газопроводу в окупованому Криму
22:43
Білий дім
У Білому домі не підтвердили інформацію про передачу Україні елементів "Залізного купола"
22:27
Коронавірус
Словенія ввела обов’язкові COVID-сертифікати
21:59
Дмитро Хомченовський
Лідер "Зорі" поділився емоціями перед дебютним матчем у новому турнірі Лізі конференцій
21:56
гроші, зарплата, заборгованість
Пенсіонери віком 70-75 років отримають щомісячну доплату
21:46
"Бешикташ" - Борусія" Дортмунд
"Борусія" перемогла "Бешикташ" у Лізі чемпіонів, Холанд продовжує забивати
21:39
TikTok
TikTok запустить функцію для боротьби з психічними розладами
21:36
"Шериф" - "Шахтар"
"Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі у стартовому матчі ЛЧ
21:27
Віктор Ляшко
Україна зайшла в епідемічний сезон, - Ляшко
21:17
коронавірус
На Франківщині виявили 58 випадків штаму коронавірусу "Delta"
20:54
ТКГ
Україна в ТКГ закликала РФ провести обмін полоненими
20:40
Наріман Джелялов
Окупанти в СІЗО поставили Джелялова на облік як "схильного до терактів"
20:34
гроші
Шкарлет: Переможці учнівських олімпіад отримають у цьому році по 100 тис. грн
20:18
ЗСУ прийняли на озброєння систему залпового вогню "Верба" та радіолокаційну станцію "Фенікс"
ЗСУ прийняли на озброєння систему залпового вогню "Верба" та радіолокаційну станцію "Фенікс"
20:12
Василь Ломаченко - Теофімо Лопес
Лопес пояснив, чому не хоче давати реванш Ломаченку
20:00
книга"Антиімперський вибір: постання українсько-єврейської ідентичності".
Визначено книгу-переможця літературної премії "Зустріч-2021"
19:55
посвідчення водія
В Україні дозволили викладати теоретичну частину для майбутніх водіїв в онлайні
19:43
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Світоліна зізналась, коли хоче стати мамою
19:41
Дмитро Разумков
Разумков прогнозує, що відставки в уряді можливі у кінці вересня
19:30
Ексклюзив
Козак
Козак: 2022 року курс гривні до долара не буде 28,6 грн/$, як прогнозує міністерство економіки, а менше
19:25
"Спартак" - Легія"
"Легія" на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Спартаком" у Москві в стартовому матчі Ліги Європи
19:16
бобер
У Монголії виявили перші випадки смерті від коронавірусу серед тварин
19:15
Порошенко
13-та пенсія, погашення боргів військовим, субсидії, зарплати медикам і підтримка громад – Порошенко презентував зміни до бюджету
18:59
Київавтодор
У Київавтодорі та ще одинадцяти столичних підприємствах провели обшуки
18:49
ФК "Шахтар"
"Шериф" - "Шахтар": склади команд на матч Ліги чемпіонів
18:40
Рональд Куман
"Барселона" відмовилась звільняти тренера після ганебної поразки від "Баварії" в ЛЧ
18:35
бойовик "ДНР"
На лінії розмежування затримали уродженця Донеччини, який воював на стороні окупантів
18:21
ДТП на пішохідному переході
У Києві на пішохідному переході збили жінку
18:16
Михайло Мудрик
"Шериф" - "Шахтар": букмекери дали кінцевий прогноз на матч "гірників" у Лізі чемпіонів
18:13
Моргенштерн
Мінкульт повторно вніс Моргенштерна до "чорного списку"
18:08
Конор Макгрегор
Вважаєте, зламана нога або кістка зможуть зупинити мене? Подумайте ще раз, - Макгрегор ефектно заговорив про повернення в октагон
18:07
Тарас Возняк
Тарас Возняк став лауреатом Премії імені Василя Стуса 2021 року
17:55
ООС
День у зоні ООС: окупанти обстріляли українські позиції поблизу Новолуганського
17:38
Наталка Діденко
В Україні 16 вересня очікується тепла погода, проте незабаром прийде похолодання, - Наталка Діденко
17:35
ФК "Шахтар"
У "Шахтарі" пояснили, чому перед матчем ЛЧ вони оселились у Тирасполі в готелі "Росія"
17:18
Уряд скасував самоізоляцію для іноземців при транзитному в'їзді
17:14
Україна та Білорусь
Білоруські прикордонники повідомили про нібито обстріл прикордонзнаку з боку України
17:10
Наживо
Відзнака за стійкість громадянської позиції та внесок у культуру: хто стане лауреатом Премії імені Василя Стуса 2021 року?
17:02
гривна
Проєкт держбюджету-2022 надійшов до Ради
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV