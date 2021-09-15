"Реал" на останніх хвилинах забив "Інтеру" та переміг італійців у матчі суперників "Шахтаря" в ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Переможний м'яч на 89-й хвилині забив Родріго. 20-річний бразилець приніс "Реалу" перемогу над "Інтером" після асисту Едуардо Камавінги.



У групі з "Шахтарем" і "Шерифом" в цій Лізі чемпіонів виступають саме "Інтер" та "Реал". Після 1-го туру молдавани очолили турнірну таблицю квартету D. Слідом йде мадридський "Реал", в обох команд по 3 бали.



"Інтер" та "Шахтар" ділять в таблиці 3-4 місце. У них по 0 балів.



У 2-му турі ЛЧ "Шахтар" зустрінеться з "Інтером". Матч відбудеться 28 вересня. На "Реал" чекає поєдинок проти "Шерифа" Юрія Вернидуба



Ліга чемпіонів



1-й тур



15 вересня



"Інтер" (Італія) - "Реал" (Іспанія) 0:1



Гол: Родріго, 89

15 вересня у першому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.

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