Мбаппе відмовився від космічної зарплати 45 млн євро на рік у ПСЖ

Про це повідомляє журналіст Адрієн Греньє у своєму Twitter.



За інформацією джерела, ПСЖ продовжує перемовини з Мбаппе і намагається переконати його продовжити контракт, який закінчується влітку.



Сторони ще ведуть переговори, але парижанам не вдається переконати француза залишитися. Кіліан Мбаппе відмовився від останньої пропозиції у 45 млн євро на рік, які він би отримував "чистими" - після сплати податків.

У нинішньому сезоні 23-річний форвард зіграв за ПСЖ 32 матчі, забив 22 м'ячі та віддав 16 результативних передач.



За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.

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