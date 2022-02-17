Мбаппе відмовився від космічної зарплати 45 млн євро на рік у ПСЖ
Французький футболіст Кіліан Мбаппе відмовився від зарплати 45 млн євро на рік, яку йому пропонують у ПСЖ
Про це повідомляє журналіст Адрієн Греньє у своєму Twitter.
За інформацією джерела, ПСЖ продовжує перемовини з Мбаппе і намагається переконати його продовжити контракт, який закінчується влітку.
Сторони ще ведуть переговори, але парижанам не вдається переконати француза залишитися. Кіліан Мбаппе відмовився від останньої пропозиції у 45 млн євро на рік, які він би отримував "чистими" - після сплати податків.
У нинішньому сезоні 23-річний форвард зіграв за ПСЖ 32 матчі, забив 22 м'ячі та віддав 16 результативних передач.
За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
- 31 серпня повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року.
- 9 вересня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон особисто вмовляв Мбаппе залишитися у ПСЖ.
- 4 жовтня француз зізнався, що намагався покинути ПСЖ минулого літа.
- 29 грудня лідер атаки ПСЖ Кіліан Мбаппе запевнив, що до кінця цього сезону гратиме за французький топ-клуб.
- 31 січня повідомлялось, що нападник збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав контракт з мадридським "Реалом".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.49
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе