Я дійсно щасливий, - найдорожчий футболіст світу зробив остаточну заяву стосовно свого майбутнього
Лідер атаки ПСЖ Кіліан Мбаппе запевнив, що до кінця цього сезону гратиме за французький топ-клуб
Про це повідомляє CNN.
За словами Мбаппе, він хоче виграти з ПСЖ Лігу чемпіонів.
"У ПСЖ я дійсно щасливий і закінчу сезон саме тут. Ми зробимо все, щоб виграти Лігу чемпіонів, Лігу 1 і Кубок Франції. Моя мета - робити щасливими вболівальників ПСЖ. Я завжди був чесний перед уболівальниками і віддав їм все, що у мене є - моє серце. Нам пора підвищити планку і взяти Лігу чемпіонів. Настає найвідповідальніша частина сезону", - сказав Кіліан Мбаппе.
Мбаппе може дістатись клубам абсолютно безкоштовно, адже його контракт чинний до літа 2022 року. У 2018 році ПСЖ заплатив "Монако" за нападника 145 млн євро.
У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 24 матчі, забив 15 голів та віддав 15 результативних передач.
За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
- 31 серпня повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року.
- 9 вересня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон особисто вмовляв Мбаппе залишитися у ПСЖ.
- 16 вересня англійський футболіст Майкл Оуен заявив, що через те, що Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе грають разом, атака французького ПСЖ стає слабкішою.
- 4 жовтня француз зізнався, що намагався покинути ПСЖ минулого літа.
- Після цього спортивний директор ПСЖ Леонардо негативно відреагував на розмови про трансфер Мбаппе в "Реал".
- 21 жовтня повідомлялось, що форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе може опинитися в іспанській "Барселоні".
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