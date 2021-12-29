Я дійсно щасливий, - найдорожчий футболіст світу зробив остаточну заяву стосовно свого майбутнього

Про це повідомляє CNN.



За словами Мбаппе, він хоче виграти з ПСЖ Лігу чемпіонів.

"У ПСЖ я дійсно щасливий і закінчу сезон саме тут. Ми зробимо все, щоб виграти Лігу чемпіонів, Лігу 1 і Кубок Франції. Моя мета - робити щасливими вболівальників ПСЖ. Я завжди був чесний перед уболівальниками і віддав їм все, що у мене є - моє серце. Нам пора підвищити планку і взяти Лігу чемпіонів. Настає найвідповідальніша частина сезону", - сказав Кіліан Мбаппе.

Мбаппе може дістатись клубам абсолютно безкоштовно, адже його контракт чинний до літа 2022 року. У 2018 році ПСЖ заплатив "Монако" за нападника 145 млн євро.

У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 24 матчі, забив 15 голів та віддав 15 результативних передач.

За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.

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