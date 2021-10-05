Неповага триває - це не можна терпіти: директор ПСЖ висловився про трансфер Мбаппе в "Реал"
Спортивний директор ПСЖ Леонардо негативно відреагував на розмови про трансфер Кіліана Мбаппе в "Реал"
Про це повідомляє L’Equipe.
Паралельно президент мадридського "Реалу" Флорентіно Перес заявив, що сподівається на трансфер.
"Настав час це припинити. Ці розмови є продовженням неповаги до клубу і Кіліана. Таку неповагу не можна терпіти. Мбаппе - футболіст ПСЖ. Клуб розуміє, що ці відносини тривають", - сказав директор ПСЖ Леонардо.
У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 11 матчів, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.
За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
- 31 серпня повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року.
- 9 вересня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон особисто вмовляв Кіліана Мбаппе залишитися у ПСЖ.
- 16 вересня англійський футболіст Майкл Оуен заявив, що через те, що Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе грають разом, атака французького ПСЖ стає слабкішою.
- 4 жовтня французький форвард Кіліан Мбаппе зізнався, що намагався покинути ПСЖ минулого літа.
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