Неповага триває - це не можна терпіти: директор ПСЖ висловився про трансфер Мбаппе в "Реал"

Про це повідомляє L’Equipe.



Паралельно президент мадридського "Реалу" Флорентіно Перес заявив, що сподівається на трансфер.



"Настав час це припинити. Ці розмови є продовженням неповаги до клубу і Кіліана. Таку неповагу не можна терпіти. Мбаппе - футболіст ПСЖ. Клуб розуміє, що ці відносини тривають", - сказав директор ПСЖ Леонардо.

У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 11 матчів, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.

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