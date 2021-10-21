"Барселона" вирішила перехопити в "Реалу" найдорожчого футболіста світу
Форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе може опинитися в іспанській "Барселоні"
Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, "Барселона" попри фінансові проблеми має намір перехопити Мбаппе у "Реалу", запропонувавши підписний бонус в розмірі 90 млн євро.
Боси "Барси" позитивно налаштовані щодо цієї угоди, оскільки мадридський "Реал" може запропонувати Мбаппе у 2 рази менший підписаний бонус - 50 млн євро.
У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 16 матчів, забив 6 голів та віддав 8 результативних передач.
За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
- 31 серпня повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року.
- 9 вересня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон особисто вмовляв Кіліана Мбаппе залишитися у ПСЖ.
- 16 вересня англійський футболіст Майкл Оуен заявив, що через те, що Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе грають разом, атака французького ПСЖ стає слабкішою.
- 4 жовтня французький форвард Кіліан Мбаппе зізнався, що намагався покинути ПСЖ минулого літа.
- Після цього спортивний директор ПСЖ Леонардо негативно відреагував на розмови про трансфер Мбаппе в "Реал".
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