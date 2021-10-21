"Барселона" вирішила перехопити в "Реалу" найдорожчого футболіста світу

Про це повідомляє AS.



За інформацією джерела, "Барселона" попри фінансові проблеми має намір перехопити Мбаппе у "Реалу", запропонувавши підписний бонус в розмірі 90 млн євро.



Боси "Барси" позитивно налаштовані щодо цієї угоди, оскільки мадридський "Реал" може запропонувати Мбаппе у 2 рази менший підписаний бонус - 50 млн євро.



У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 16 матчів, забив 6 голів та віддав 8 результативних передач.

За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.

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