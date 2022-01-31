Найдорожчий футболіст світу Мбаппе підписав контракт з "Реалом", - ЗМІ

Про це повідомляє Bild.



За інформацією джерела, Кіліан Мбаппе вже підписав контракт з "Реалом" і на правах вільного агента, безкоштовно, перейде в мадридський клуб влітку 2022 року.



Кіліан Мбаппе зароблятиме в "Реалі" близько 50 млн євро на рік. У нього буде найбільша зарплатня у світовому футболі.



"Реал" та "ПСЖ" планують офіційно оголосити про майбутнє француза після протистояння у плей-офф Ліги чемпіонів.



У нинішньому сезоні 23-річний форвард зіграв за ПСЖ 24 матчі, забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.



За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.

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