Найдорожчий футболіст світу Мбаппе підписав контракт з "Реалом", - ЗМІ
Нападник збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжить кар'єру у мадридському "Реалі"
Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, Кіліан Мбаппе вже підписав контракт з "Реалом" і на правах вільного агента, безкоштовно, перейде в мадридський клуб влітку 2022 року.
Кіліан Мбаппе зароблятиме в "Реалі" близько 50 млн євро на рік. У нього буде найбільша зарплатня у світовому футболі.
"Реал" та "ПСЖ" планують офіційно оголосити про майбутнє француза після протистояння у плей-офф Ліги чемпіонів.
У нинішньому сезоні 23-річний форвард зіграв за ПСЖ 24 матчі, забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.
За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
- 31 серпня повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року.
- 9 вересня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон особисто вмовляв Мбаппе залишитися у ПСЖ.
- 16 вересня англійський футболіст Майкл Оуен заявив, що через те, що Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе грають разом, атака французького ПСЖ стає слабкішою.
- 4 жовтня француз зізнався, що намагався покинути ПСЖ минулого літа.
- Після цього спортивний директор ПСЖ Леонардо негативно відреагував на розмови про трансфер Мбаппе в "Реал".
- 21 жовтня повідомлялось, що форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе може опинитися в іспанській "Барселоні".
- 29 грудня лідер атаки ПСЖ Кіліан Мбаппе запевнив, що до кінця цього сезону гратиме за французький топ-клуб.
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