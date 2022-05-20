300 млн євро бонусом і 100 млн на рік: ПСЖ запропонував Мбаппе божевільний контракт
Вінгер Кіліан Мбаппе може продовжити контракт з ПСЖ після того, як йому запропонували зарплату у 100 млн євро на рік
Про це повідомляє Eurosport.
За інформацією джерела, "Реал", який є головним претендентом на футболіста, сподівається, що Кіліан Мбаппе з особистих міркувань обере їхній клуб. Мадридці не можуть запропонувати форварду такий контракт, як пропонує ПСЖ.
Парижани готові заплатити Кіліану Мбаппе 300 млн євро, як підписний бонус та 100 млн євро чистими на рік. Також за гравцем залишаться більшість іміджевих прав.
У нинішньому сезоні 23-річний форвард зіграв за ПСЖ 45 матчів, забив 36 м'ячів та віддав 26 результативних передач.
За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
- 31 серпня повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року.
- 9 вересня стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон особисто вмовляв Мбаппе залишитися у ПСЖ.
- 4 жовтня француз зізнався, що намагався покинути ПСЖ минулого літа.
- 31 січня повідомлялось, що нападник збірної Франції та ПСЖ підписав контракт з мадридським "Реалом".
- 17 лютого Мбаппе відмовився від зарплати 45 млн євро на рік, яку йому пропонують у ПСЖ.
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