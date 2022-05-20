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300 млн євро бонусом і 100 млн на рік: ПСЖ запропонував Мбаппе божевільний контракт

20 травня, 2022 п'ятниця
19:01
Спорт Кіліан Мбаппе

Вінгер Кіліан Мбаппе може продовжити контракт з ПСЖ після того, як йому запропонували зарплату у 100 млн євро на рік

Про це повідомляє Eurosport.

За інформацією джерела, "Реал", який є головним претендентом на футболіста, сподівається, що Кіліан Мбаппе з особистих міркувань обере їхній клуб. Мадридці не можуть запропонувати форварду такий контракт, як пропонує ПСЖ. 

Парижани готові заплатити Кіліану Мбаппе 300 млн євро, як підписний бонус та 100 млн євро чистими на рік. Також за гравцем залишаться більшість іміджевих прав.

У нинішньому сезоні 23-річний форвард зіграв за ПСЖ 45 матчів, забив 36 м'ячів та віддав 26 результативних передач. 

За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро. 

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Кіліан Мбаппе
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