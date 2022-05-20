Про це повідомляє Eurosport.

За інформацією джерела, "Реал", який є головним претендентом на футболіста, сподівається, що Кіліан Мбаппе з особистих міркувань обере їхній клуб. Мадридці не можуть запропонувати форварду такий контракт, як пропонує ПСЖ.

Парижани готові заплатити Кіліану Мбаппе 300 млн євро, як підписний бонус та 100 млн євро чистими на рік. Також за гравцем залишаться більшість іміджевих прав.

У нинішньому сезоні 23-річний форвард зіграв за ПСЖ 45 матчів, забив 36 м'ячів та віддав 26 результативних передач.

За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.