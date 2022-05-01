У Франції прихистили понад 70 тис. українських біженців

Про це пише The Latest News.



Ця цифра не включає українців, які прибувають транзитом до інших європейських країн, зокрема Італії, Іспанії та Португалії. 1 квітня уповноважена з питань громадянства Марлен Скіаппа нарахувала 36 тисяч переміщених українців, які проїхали через Францію. Зі свого боку, уповноважений міністр з питань житлово-комунального господарства Еммануель Варгон місяць тому оцінила "близько 30 тисяч".



Наразі 15 000 українців перебувають у тимчасовому житлі, готелях чи центрах відпочинку. Про це сказала Еммануель Варгон. У регіонах немає великого попиту на соціальне житло.



За даними управління з питань імміграції та інтеграції Франції, наразі українським сім’ям видано 34 700 карток ADA. Це статус тимчасового захисту, який надають вимушено переміщеним людям з України.



Біженці з України мають доступ до медичної допомоги і до французького ринку праці, ще до отримання дозволу на перебування в країні. Кожен біженець, який має картку ADA, отримує 6,80 євро на день, або приблизно 206 євро на місяць.

Вимушено переселених людей з України у Франції розселятимуть у регіонах, тому що в Парижі вже немає місця.