У Франції створили інтерактивну карту, яка містить дані про дезінформативні промосковські медіа

Про це повідомляє "Український тиждень".

Аби оцінити кількість відвідувань сайтів, експерти взяли дані Similarweb, який зафіксовує інформацію та статистику про обсяги трафіку, його джерела, час перебування на сайті, перегляд сторінок, включно з аналізом ключових слів.

У перелік лідерів маніпулятивних сайтів ввійшли: France Soir (2,76 млн відвідувачів на місяць), Égalité et Réconciliation (2,36 млн користувачів), Le Salon Beige (1,18 млн), RéseauInternational.net (1,016 млн), Crowdbunker (902 558), Le Média en 442 (830 428), Esprit Science Métaphysiques (821 940), Le Courrier des Stratèges (645 759), Qactus (531 701) та Wikistrike (506 479).

Також карта надає інформацію про засновників і власників сайтів.

Ідентифіковано і 16 прокремлівських сайтів, 13 з яких створені у Франції, а решта поширює дезінформацію з Бельгії, Канади та Швейцарії.

"У переліку - не всі ресурси, що працюють на інтереси Кремля. Наприклад, ми не додали до списку RT і Sputnik з методологічних міркувань. Сайти, що ретранслюють прокремлівську пропаганду, можна знайти практично скрізь, а не лише в прокремлівській "мережі". Для того, щоб їх класифікувати, ми обирали переважну тональність кожного сайту", - сказав директор Conspiracy Watch Руді Рейхштадт.

Водночас Рейхштадт зазначив, що найактивніші конспірологи чітко й недвозначно підтримують Кремль, Іран і режим Башара Асада в Сирії. За його словами, у франкомовному просторі налічується кількасот таких блогів та сайтів, 30-40 з яких мають близько 100 тисяч відвідувачів на місяць, а 12 найбільших — до мільйона та більше.