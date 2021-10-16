У Франції суд відхилив позов Навального до компанії Yves Rocher

Про це повідомляє DW.

Олексій Навальний звинувачував виробника косметики в наклепі і співучасті в фабрикації кримінальної справи проти нього в Росії. Як заявили Вільям Бурдон і Амелі Лефевр, адвокати братів Навальних, вони мають намір подати апеляцію на це рішення.

Справу Yves Rocher було порушено в 2012 році. Йдеться про розкрадання коштів російської філії французької компанії. Навальних звинуватили в шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великому розмірі та легалізації коштів. Братів Навальних звинувачували в тому, що вони обманом нав'язали Yves Rocher свою фірму в якості посередника при наданні транспортно-логістичних послуг.

Олексій Навальний отримав 3,5 роки умовно і 5 років випробувального терміну. Його братові Олегу дали 3,5 року позбавлення волі в колонії загального режиму. У жовтні 2017 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення, відповідно до якого вирок у справі Yves Rocher був визнаний політично мотивованим, свавільним та необґрунтованим.

На початку лютого 2021 року, коли Олексій Навальний повернувся з Німеччини,

йому замінили умовний термін у справі Yves Rocher на реальний. З урахуванням відбутого домашнього арешту він має провести у колонії близько 2,5 років.