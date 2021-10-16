У Франції суд відхилив позов Навального до компанії Yves Rocher
Апеляційний суд міста Ренн відхилив позов Олексія та Олега Навальних до французької косметичної компанії Yves Rocher
Про це повідомляє DW.
Олексій Навальний звинувачував виробника косметики в наклепі і співучасті в фабрикації кримінальної справи проти нього в Росії. Як заявили Вільям Бурдон і Амелі Лефевр, адвокати братів Навальних, вони мають намір подати апеляцію на це рішення.
Справу Yves Rocher було порушено в 2012 році. Йдеться про розкрадання коштів російської філії французької компанії. Навальних звинуватили в шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великому розмірі та легалізації коштів. Братів Навальних звинувачували в тому, що вони обманом нав'язали Yves Rocher свою фірму в якості посередника при наданні транспортно-логістичних послуг.
Олексій Навальний отримав 3,5 роки умовно і 5 років випробувального терміну. Його братові Олегу дали 3,5 року позбавлення волі в колонії загального режиму. У жовтні 2017 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення, відповідно до якого вирок у справі Yves Rocher був визнаний політично мотивованим, свавільним та необґрунтованим.
На початку лютого 2021 року, коли Олексій Навальний повернувся з Німеччини,
йому замінили умовний термін у справі Yves Rocher на реальний. З урахуванням відбутого домашнього арешту він має провести у колонії близько 2,5 років.
- Нагадаємо, 28 вересня слідчий комітет РФ відкрив справу проти засудженого опозиціонера Олексія Навального та його соратників за "створення екстремістської організації та участь в ній"
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