У Франції виник скандал через зневажливий вислів президента футбольної федерації про Зідана
Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе розкритикував президента федерації футболу країни Ноеля Ле Гре через зневажливе ставлення до Зінедіна Зідана
Про це Мбаппе написав у twitter.
Таким чином форвард ПСЖ відреагував на інтерв'ю президента Федерації футболу Франції Ноеля Ле Гре, в якому він заявив, що не підняв би слухавку, якби Зінедін Зідан зателефонував йому та запропонував свою кандидатуру на посаду головного тренера збірної.
"Зідан - це Франція, не можна так зневажати легенду", - написав Мбаппе.
Зінедіна Зідана вважали головним претендентом на посаду головного тренера збірної Франції у разі відставки Дідьє Дешама. Проте, Федерація футболу франції продовжила контракт із нинішнім тренером до 2026 року.
Висловлювання Ле Гре стосовно Зідана викликали різку критику у Франції.
54-річний Дідьє Дешам очолює національну команду з липня 2012 року. Під його керівництвом Франція здобула виграла чемпіонат світу-2018, Лігу націй-2021, а також дійшла до фіналу Євро-2016 та ЧС-2022.
50-річний Зінедін Зідан з 2016 до 2018 року та з 2019 до 2021 року тренував іспанський "Реал". За цей час француз здобув з клубом 11 трофеїв. Під керівництвом француза мадридці тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів.
- 7 січня головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам продовжив контракт з національною командою до 2026 року.
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