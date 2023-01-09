Про це Мбаппе написав у twitter.

Таким чином форвард ПСЖ відреагував на інтерв'ю президента Федерації футболу Франції Ноеля Ле Гре, в якому він заявив, що не підняв би слухавку, якби Зінедін Зідан зателефонував йому та запропонував свою кандидатуру на посаду головного тренера збірної.

"Зідан - це Франція, не можна так зневажати легенду", - написав Мбаппе.

Зінедіна Зідана вважали головним претендентом на посаду головного тренера збірної Франції у разі відставки Дідьє Дешама. Проте, Федерація футболу франції продовжила контракт із нинішнім тренером до 2026 року.

Висловлювання Ле Гре стосовно Зідана викликали різку критику у Франції.

54-річний Дідьє Дешам очолює національну команду з липня 2012 року. Під його керівництвом Франція здобула виграла чемпіонат світу-2018, Лігу націй-2021, а також дійшла до фіналу Євро-2016 та ЧС-2022.

50-річний Зінедін Зідан з 2016 до 2018 року та з 2019 до 2021 року тренував іспанський "Реал". За цей час француз здобув з клубом 11 трофеїв. Під керівництвом француза мадридці тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів.

7 січня головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам продовжив контракт з національною командою до 2026 року.

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