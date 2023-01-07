Збірна Франції визначилася із майбутнім Дешама на посаді головного тренера
Головний тренер збірної Франції продовжив контракт з національною командою до 2026 року
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.
Контракт з нинішнім головним тренером збірної Франції було продовжено до червня 2026 року.
54-річний Дідьє Дешам очолює національну команду з липня 2012 року. Під його керівництвом Франція здобула виграла чемпіонат світу-2018, Лігу націй-2021, а також дійшла до фіналу Євро-2016 та ЧС-2022.
Разом з головним тренером контракти зі збірною продовжили його асистенти - Гі Стефан, Франк Равьо та Сиріл Муньє.
Очікувалося, що у разі відставки Дідьє Дешама, збірну Францію очолить Зінедін Зідан.
- 19 грудня президент Франції Емманюель Макрон зізнався, що після фінального матчу чемпіонату світу-2022 попросив головного тренера національної команди Дідьє Дешама не залишати посаду.
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