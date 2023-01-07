Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

Контракт з нинішнім головним тренером збірної Франції було продовжено до червня 2026 року.

54-річний Дідьє Дешам очолює національну команду з липня 2012 року. Під його керівництвом Франція здобула виграла чемпіонат світу-2018, Лігу націй-2021, а також дійшла до фіналу Євро-2016 та ЧС-2022.

Разом з головним тренером контракти зі збірною продовжили його асистенти - Гі Стефан, Франк Равьо та Сиріл Муньє.

Очікувалося, що у разі відставки Дідьє Дешама, збірну Францію очолить Зінедін Зідан.

19 грудня президент Франції Емманюель Макрон зізнався, що після фінального матчу чемпіонату світу-2022 попросив головного тренера національної команди Дідьє Дешама не залишати посаду.

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