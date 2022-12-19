Макрон розповів, що сказав тренеру збірної Франції Дешаму після поразки у фіналі ЧС-2022
Президент Франції Емманюель Макрон зізнався, що після фінального матчу чемпіонату світу-2022 попросив головного тренера національної команди Дідьє Дешама не залишати посаду
Про це повідомляє RMC Sport.
За словами Макрона, після поразки французів у серії післяматчевих пенальті від аргентинців, він мав розмову з Дешамом.
"Я попросив Дідьє Дешама продовжити свою роботу. Хочу, щоб він залишився. Сказав йому, що він повинен усе обдумати", - розповів Макрон.
Сам тренер після гри пояснив, що поки не готовий говорити на тему свого майбутнього у збірній.
"Я побачуся з президентом федерації на початку наступного року, а потім побачимо. Зараз я не хочу говорити про це", - сказав Дешам.
Дешам очолює команду Франції з 2012 року. Під його керівництвом збірна виграла чемпіонат світу-2018.
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