Про це повідомляє RMC Sport.

За словами Макрона, після поразки французів у серії післяматчевих пенальті від аргентинців, він мав розмову з Дешамом.

"Я попросив Дідьє Дешама продовжити свою роботу. Хочу, щоб він залишився. Сказав йому, що він повинен усе обдумати", - розповів Макрон.

Сам тренер після гри пояснив, що поки не готовий говорити на тему свого майбутнього у збірній.

"Я побачуся з президентом федерації на початку наступного року, а потім побачимо. Зараз я не хочу говорити про це", - сказав Дешам.

Дешам очолює команду Франції з 2012 року. Під його керівництвом збірна виграла чемпіонат світу-2018.

18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.

Ліонеля Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Француз Кіліан Мбаппе забив 8 голів та став найкращим бомбардиром ЧС-2022.

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