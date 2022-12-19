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Головна Спорт Макрон розповів, що сказав тренеру збірної Франції Дешаму після поразки у фіналі ЧС-2022

Макрон розповів, що сказав тренеру збірної Франції Дешаму після поразки у фіналі ЧС-2022

19 грудня, 2022 понедiлок
15:29
Спорт Емманюель Макрон та Дідьє Дешам (на передньому плані)

Президент Франції Емманюель Макрон зізнався, що після фінального матчу чемпіонату світу-2022 попросив головного тренера національної команди Дідьє Дешама не залишати посаду

Про це повідомляє RMC Sport

За словами Макрона, після поразки французів у серії післяматчевих пенальті від аргентинців, він мав розмову з Дешамом. 

"Я попросив Дідьє Дешама продовжити свою роботу. Хочу, щоб він залишився. Сказав йому, що він повинен усе обдумати", - розповів Макрон.

Сам тренер після гри пояснив, що поки не готовий говорити на тему свого майбутнього у збірній.

"Я побачуся з президентом федерації на початку наступного року, а потім побачимо. Зараз я не хочу говорити про це", - сказав Дешам.

Дешам очолює команду Франції з 2012 року. Під його керівництвом збірна виграла чемпіонат світу-2018. 

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футбол
Франція
Аргентина
чемпіонат світу-2022
Еммануель Макрон
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