Мессі отримав "Золотий м'яч" найкращому гравцю ЧС-2022

Про це повідомляє ФІФА у twitter.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій визнала Мессі найкращим гравцем ЧС-2022.

Аргентинець зіграв у Катарі 7 матчів, забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Два м'ячі 35-річного Мессі та реалізований у післяматчевій серії пенальті, допомогли Аргентині перемогти у фіналі Францію та виграти чемпіона світу-2022.

Для збірної Аргентини цей титул став третім в історії. Вона також вигравала ЧС у 1978 та 1986 роках.

18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.

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