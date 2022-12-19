Мессі отримав "Золотий м'яч" найкращому гравцю ЧС-2022
Форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу-2022 в Катарі
Про це повідомляє ФІФА у twitter.
Міжнародна федерація футбольних асоціацій визнала Мессі найкращим гравцем ЧС-2022.
Аргентинець зіграв у Катарі 7 матчів, забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Два м'ячі 35-річного Мессі та реалізований у післяматчевій серії пенальті, допомогли Аргентині перемогти у фіналі Францію та виграти чемпіона світу-2022.
Для збірної Аргентини цей титул став третім в історії. Вона також вигравала ЧС у 1978 та 1986 роках.
- 18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.
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