Визначився володар "Золотої бутси" найкращому бомбардиру ЧС-2022
Француз Кіліан Мбаппе забив 8 голів та став найкращим бомбардиром чемпіонату світу-2022 з футболу
Про це повідомляє ФІФА у twitter.
Мбаппе зіграв на ЧС-2022 у Катарі 7 матчів та забив 8 голів. Француз зробив у фіналі хет-трик та реалізував післяматчевий пенальті, але не врятував свою команду від поразки від Аргентини.
Кіліан Мбаппе в суперечці бомбардирів випередив аргентинця Ліонеля Мессі, який забив 7 м'ячів. У форварда збірної Аргентини Хуліана Альвареса та француза Олів'є Жиру по 4 голи.
"Золоту бутсу" форварду вручив президент Франції Емманюель Макрон, який був присутній на фіналі.
18 грудня збірна Аргентини перемогла Францію по пенальті (4:2) після нічиєї в основний та додатковий час (2:2, 1:1).
- 18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.
- Ліонеля Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу-2022 в Катарі.
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