У Франції вважають неможливим економічне від’єднання від Китаю
Міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер під час візиту до Пекіна заявив, що його країна категорично проти відокремлення від Китаю
Про це він сказав у неділю в посольстві Франції в Пекіні, повідомляє видання AFP.
"Ми категорично проти ідеї відокремлення. Відокремлення – це ілюзія", - заявив Ле Мер.
На його переконання, сьогодні немає можливості для будь-якого відокремлення між американською, європейською та китайською економіками.
Водночас міністр також зауважив, що популярна в останні місяці на Заході концепція зниження ризиків не означає, що Китай є ризиком.
"Зниження ризиків означає, що ми хочемо бути більш незалежними... Ми не хочемо усвідомлювати, як ми зрозуміли під час кризи COVID-19, що ми занадто сильно залежимо від деяких дуже специфічних компонентів", - зазначив він, навівши для прикладу залежність країн від виробників мікрочипів і напівпровідників.
Відомо, що заява Ле Мера прозвучала на тлі безперервних зусиль деяких західних держав зменшити свою економічну залежність від Китаю, зокрема, Німеччини, яка вважає КНР головним торговим партнером і ключовим ринком для своєї автомобільної промисловості.
Окрім цього, додається, що США також виступають за зменшення ризиків з боку Китаю, хоча міністр фінансів США Джанет Єллен під час візиту до Пекіна на початку цього місяця заявила, що роз’єднання економік США і КНР є практично неможливим.
Китай, тим часом розкритикував зусилля Заходу знизити ризики, а прем’єр Лі Цян минулого місяця назвав цю концепцію помилковою.
Ле Мер перебуває в Китаї для проведення економічних переговорів й напередодні спільно з віцепрем'єром уряду КНР Хе Ліфеном провів дев’ятий китайсько-французький економічний і фінансовий діалог на високому рівні.
Під час заходу Пекін і Париж засвідчили готовність зміцнювати двосторонню політичну комунікацію, поглиблювати співпрацю у сфері економіки та фінансів, а також посилювати координацію в міжнародних справах.
- Нагадаємо, що Японія та Франція у четвер, 27 липня, розпочали перші в історії спільні навчання на винищувачах в межах посилення партнерства в галузі безпеки на тлі зростаючої військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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