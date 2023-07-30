Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка У Франції вважають неможливим економічне від’єднання від Китаю

У Франції вважають неможливим економічне від’єднання від Китаю

30 липня, 2023 неділя
13:30
Економіка Китай

Міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер під час візиту до Пекіна заявив, що його країна категорично проти відокремлення від Китаю

Про це він сказав у неділю в посольстві Франції в Пекіні, повідомляє видання AFP.

"Ми категорично проти ідеї відокремлення. Відокремлення – це ілюзія", - заявив Ле Мер.

На його переконання, сьогодні немає можливості для будь-якого відокремлення між американською, європейською та китайською економіками.

Водночас міністр також зауважив, що популярна в останні місяці на Заході концепція зниження ризиків не означає, що Китай є ризиком.

"Зниження ризиків означає, що ми хочемо бути більш незалежними... Ми не хочемо усвідомлювати, як ми зрозуміли під час кризи COVID-19, що ми занадто сильно залежимо від деяких дуже специфічних компонентів", - зазначив він, навівши для прикладу залежність країн від виробників мікрочипів і напівпровідників.

Відомо, що заява Ле Мера прозвучала на тлі безперервних зусиль деяких західних держав зменшити свою економічну залежність від Китаю, зокрема, Німеччини, яка вважає КНР головним торговим партнером і ключовим ринком для своєї автомобільної промисловості.

Окрім цього, додається, що США також виступають за зменшення ризиків з боку Китаю, хоча міністр фінансів США Джанет Єллен під час візиту до Пекіна на початку цього місяця заявила, що роз’єднання економік США і КНР є практично неможливим.

Китай, тим часом розкритикував зусилля Заходу знизити ризики, а прем’єр Лі Цян минулого місяця назвав цю концепцію помилковою.

Ле Мер перебуває в Китаї для проведення економічних переговорів й напередодні спільно з віцепрем'єром уряду КНР Хе Ліфеном провів дев’ятий китайсько-французький економічний і фінансовий діалог на високому рівні.

Під час заходу Пекін і Париж засвідчили готовність зміцнювати двосторонню політичну комунікацію, поглиблювати співпрацю у сфері економіки та фінансів, а також посилювати координацію в міжнародних справах.

  • Нагадаємо, що Японія та Франція у четвер, 27 липня, розпочали перші в історії спільні навчання на винищувачах в межах посилення партнерства в галузі безпеки на тлі зростаючої військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Світ
Китай
Південна Корея
США
Читайте також:
Леся Гасиджак
29 липня, 2023 субота
"Свідомо перевищує свою потребу в їжі". Депутатка Безугла пояснила, чому проти Лесі Гасиджак на чолі Музею Голодомору
29 липня, 2023 субота
Розганяється до 111 км/год й ховається під водою: у Туреччині представили новий морський дрон
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
29 липня, 2023 субота
У Севастополі вибухнув склад боєприпасів
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 41.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
30 липня
13:01
тактичні кросівки для ЗСУ
"Тактичні кросівки" для ЗСУ: Міноборони завершило перший етап військово-дослідних випробувань
12:56
на фото: Маріуполь
Українські партизани провели диверсію в тимчасово окупованому Маріуполі
12:49
Російська армія вдарила по Херсонщині: госпіталізовано жінку
12:35
Документальну стрічку із Дніпра "Східний фронт" побачили глядачі у 16 країнах світу
Документальну стрічку із Дніпра "Східний фронт" побачили глядачі у 16 країнах світу
12:27
ДТП у Вознесенську
На Миколаївщині сталася ДТП: троє людей загинули, ще трьох госпіталізували
12:08
Оновлено
Суми, російський обстріл, вибух, ракетний удар
У Сумах зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російського удару по закладу освіти
12:07
Каньє Вест
У Twitter відновили сторінку репера Каньє Веста
12:06
OPINION
Юрій Богданов
Чи домовлялися між собою Бернс та Наришкін?
11:38
Мелітополь
Федоров: армія РФ вивезла з окупованих територій 250 дітей, яким знайшли нові сім’ї
11:18
Російський обстріл, вибух, Сумщина
За добу Росія обстріляла 9 областей України: 4 загинули, 21 людина поранена. Ситуація в регіонах
10:51
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Вони отримали те, що хотіли": у Повітряних силах прокоментували атаку дронів на Москву
10:28
Пентагон
Інженер ВПС США викрав обладнання та секретні дані про 17 військових об'єктів
10:16
Чонгарський міст
"Філігранно, точно, влучно": Гуменюк прокоментувала удар ЗСУ по Чонгарському мосту
10:05
Огляд
міжнародний огляд
Жодне місто в Росії не захищене від війни, Польщу можуть атакувати вагнерівці. Акценти світових ЗМІ 30 липня
10:00
OPINION
Микола Княжицький
Навіщо перетворювати Раду у суміш паризьких бутиків з турецьким базаром?
09:47
ПВК Вагнера
Розвідка Британії назвала ключовий фактор майбутньої бойової ефективності вагнерівців у Білорусі
09:24
Ексклюзив
Геннадій Хазан
Україні мають надати не тільки літаки зі зброєю, а цілу авіасистему, - український авіатор Хазан
09:21
Острів Зміїний
Втретє за місяць: росіяни знову скинули авіабомби на острів Зміїний
09:00
Авіакатастрофа літака власника компанії Quick Air
У Канаді розбився літак: усі шестеро людей на борту загинули
08:33
на фото: Ярослав
Сили ППО знищили усі ворожі цілі у небі над Україною
08:05
OPINION
Сергій Фурса
У режимі "воєнна економіка" живе тільки Північна Корея
08:01
Інфографіка
втрати окупантів
Засіб ППО, 14 танків та 480 солдатів: що втратила Росія за добу війни в Україні
07:49
ЗСУ дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці на Крим 25 безпілотниками
07:30
пістолет
У Роттердамі сталася стрілянина на карнавалі: три людини отримали поранення
06:56
У центрі Москви знову гучно
У центрі Москви знову гучно: у Росії заявили про атаку дронів та роботу ППО
06:20
ISW пояснив, як у РФ змінюється підхід до висвітлення українського контрнаступу
01:28
Гвардійське
Окупанти посилюють пропагандистський вплив на молодь у Криму
2023, субота
29 липня
23:46
Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
Без РФ, але з Індією та Бразилією. Саудівська Аравія хоче залучити 30 країн до перемовин щодо України, - Wall Street Journal
23:23
путін
Путін заявив, що не керує російськими військами
22:36
Центр національного спротиву
Росія посилює пошук партизанів і проукраїнських жителів на тимчасово окупованих територіях
22:31
Ексклюзив
путін пригожин
Путін намагається створити напруження поза межами українських кордонів, - експерт "Центру оборонних стратегій" Хара
22:00
Ексклюзив
Білий дім
Ні Трамп, ні Десантіс не підходять для атаки Байдена у виборчій кампанії, однак серед республіканців зростає рейтинг іншого кандидата, - Піонтковський
21:31
Оновлено
Колаборант Сальдо заявив про атаку ЗСУ залізницю між Кримом та Херсонщиною
ЗСУ обстріляли Чонгарський міст
21:27
Леся Гасиджак
"Свідомо перевищує свою потребу в їжі". Депутатка Безугла пояснила, чому проти Лесі Гасиджак на чолі Музею Голодомору
21:22
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга чемпіонат Іспанії
Циганков забив гол і віддав асист за "Жирону" у матчі проти англійського клубу
21:16
монумент "Батьківщина-Мати"
Монумент "Батьківщина-мати" перейменують. Якою буде нова назва
20:56
ЗСУ
Маляр заявила про просування ЗСУ довкола Бахмута, на Бердянському і Маріупольському напрямках
20:53
Ексклюзив
Микола Княжицький
Під час війни неможливо провести вибори, які визнає світ, - Княжицький
20:47
Піротехніка, салюти, феєрверки
У Таїланді стався вибух на складі феєрверків: 9 людей загинули, щонайменше 115 поранених
20:35
Казань, Ураган
У Казані вирує ураган: зносить дахи, дерева та опори ЛЕП
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV