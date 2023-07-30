У Франції вважають неможливим економічне від’єднання від Китаю

Про це він сказав у неділю в посольстві Франції в Пекіні, повідомляє видання AFP.

"Ми категорично проти ідеї відокремлення. Відокремлення – це ілюзія", - заявив Ле Мер.

На його переконання, сьогодні немає можливості для будь-якого відокремлення між американською, європейською та китайською економіками.

Водночас міністр також зауважив, що популярна в останні місяці на Заході концепція зниження ризиків не означає, що Китай є ризиком.

"Зниження ризиків означає, що ми хочемо бути більш незалежними... Ми не хочемо усвідомлювати, як ми зрозуміли під час кризи COVID-19, що ми занадто сильно залежимо від деяких дуже специфічних компонентів", - зазначив він, навівши для прикладу залежність країн від виробників мікрочипів і напівпровідників.

Відомо, що заява Ле Мера прозвучала на тлі безперервних зусиль деяких західних держав зменшити свою економічну залежність від Китаю, зокрема, Німеччини, яка вважає КНР головним торговим партнером і ключовим ринком для своєї автомобільної промисловості.

Окрім цього, додається, що США також виступають за зменшення ризиків з боку Китаю, хоча міністр фінансів США Джанет Єллен під час візиту до Пекіна на початку цього місяця заявила, що роз’єднання економік США і КНР є практично неможливим.

Китай, тим часом розкритикував зусилля Заходу знизити ризики, а прем’єр Лі Цян минулого місяця назвав цю концепцію помилковою.

Ле Мер перебуває в Китаї для проведення економічних переговорів й напередодні спільно з віцепрем'єром уряду КНР Хе Ліфеном провів дев’ятий китайсько-французький економічний і фінансовий діалог на високому рівні.

Під час заходу Пекін і Париж засвідчили готовність зміцнювати двосторонню політичну комунікацію, поглиблювати співпрацю у сфері економіки та фінансів, а також посилювати координацію в міжнародних справах.