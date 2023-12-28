У Газі загинув претендент на участь у Євробаченні-2024 від Ізраїлю: він був військовим-резервістом
Ізраїльський військовий-резервіст Шауль Грінглік, який пройшов прослуховування для участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2024", загинув у секторі Гази
Про це інформує Euronews Culture.
Вказано, що 26-річний Грінглік виступив на відборі на шоу "Ізраїльська висхідна зірка" 3 грудня під час відпустки після мобілізації. Він був одягнений у військову форму з нашивками лейтенанта та виконав популярну баладу.
"Я рада бачити тебе у військовій формі, тому що це заспокоює, коли хтось, як ти, носить військову форму. Я була б щаслива, якби ти представляв Ізраїль на Євробаченні", - зазначила одна з суддів, коли чоловіка пропустили у наступний тур відбору.
Через кілька днів після свого виступу Грінглік вирішив відмовитися від участі у конкурсі, щоб виконати свій військовий обов'язок і воювати в Газі. Там він і загинув. Похорон відбувся у середу, 27 грудня.
- 68-й пісенний конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.
- Шедська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.89 Купівля 37.89Продаж 38.6
- EUR Купівля 41.72Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе