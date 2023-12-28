У Газі загинув претендент на участь у Євробаченні-2024 від Ізраїлю: він був військовим-резервістом

Про це інформує Euronews Culture.

Вказано, що 26-річний Грінглік виступив на відборі на шоу "Ізраїльська висхідна зірка" 3 грудня під час відпустки після мобілізації. Він був одягнений у військову форму з нашивками лейтенанта та виконав популярну баладу.

"Я рада бачити тебе у військовій формі, тому що це заспокоює, коли хтось, як ти, носить військову форму. Я була б щаслива, якби ти представляв Ізраїль на Євробаченні", - зазначила одна з суддів, коли чоловіка пропустили у наступний тур відбору.

Через кілька днів після свого виступу Грінглік вирішив відмовитися від участі у конкурсі, щоб виконати свій військовий обов'язок і воювати в Газі. Там він і загинув. Похорон відбувся у середу, 27 грудня.