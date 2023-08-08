Про це інформує ETV.

"Важливо відзначити, що Україна здатна використовувати всі свої засоби краще, точніше, ніж росіяни, тому що вони мають бойову розвідку у відносно хорошому стані й тому дозволяють найбільш ефективно використовувати війська. Тому всі ці удари в глибину служать одній меті та ізолюють війська на полі бою від боєприпасів, бутербродів, чого завгодно. Це, звичайно, допомагає ситуації", – сказав полковник про перевагу в далекобійній артилерії ЗСУ і точності ударів.

На думку Вендла, до настання зими Україна може рухатися вперед, але багато чого залежить і від дій Росії, кроки якої не передбачувані.

"Але зрозуміло, що 1000-кілометрова лінія фронту захищена нерівномірно, тому Україна, якщо їй вдасться виявити прогалини в обороні, бути краще навченою тактиці невеликих підрозділів, а також мати більш точну вогневу міць і кращу розвідувальну інформацію, безумовно, має шанс", – додав Вендла.