У генштабі Естонії оцінили шанси ЗСУ до зими прорватися через оборону Росії
За словами заступника начальника генерального штабу сил оборони Естонії полковника Марта Вендля, українські війська можуть прорватися через оборону Росії до зими
Про це інформує ETV.
"Важливо відзначити, що Україна здатна використовувати всі свої засоби краще, точніше, ніж росіяни, тому що вони мають бойову розвідку у відносно хорошому стані й тому дозволяють найбільш ефективно використовувати війська. Тому всі ці удари в глибину служать одній меті та ізолюють війська на полі бою від боєприпасів, бутербродів, чого завгодно. Це, звичайно, допомагає ситуації", – сказав полковник про перевагу в далекобійній артилерії ЗСУ і точності ударів.
На думку Вендла, до настання зими Україна може рухатися вперед, але багато чого залежить і від дій Росії, кроки якої не передбачувані.
"Але зрозуміло, що 1000-кілометрова лінія фронту захищена нерівномірно, тому Україна, якщо їй вдасться виявити прогалини в обороні, бути краще навченою тактиці невеликих підрозділів, а також мати більш точну вогневу міць і кращу розвідувальну інформацію, безумовно, має шанс", – додав Вендла.
- Протягом доби, 7 серпня, російська армія втратила 560 військових, гелікоптер та 10 танків. Також ЗСУ минулої доби відбили атаки росіян на Куп’янському і Авдіївському напрямках
- Українські сили мають успіхи та просуваються вперед на Таврійському напрямку
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