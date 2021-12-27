У Горлівці російські окупанти затримали патрулі ОБСЄ
26 грудня російські окупанти в черговий раз не пропустили патрулі місії ОБСЄ на підконтрольні урядові райони в Горлівці у Донецькій області
Про це повідомляє звіт СММ ОБСЄ.
У Донецькій області окупаційні збройні формування не пропустили спостерігачів ОБСЄ до підконтрольних урядові районів.
"Заборона доступу сталася об 11:23 на блокпості збройних формувань на північно-західній околиці Горлівки. Вочевидь озброєний член збройних формувань мотивував це "відсутністю попереднього сповіщення", - йдеться у звіті.
Однак в ОБСЄ зазначають, що про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19.
- 25 грудня російсько-терористичні сили не пропустили та затримали патрулі ОБСЄ біля Золотого і Станиці Луганської.
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