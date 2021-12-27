У Горлівці російські окупанти затримали патрулі ОБСЄ

Про це повідомляє звіт СММ ОБСЄ.



У Донецькій області окупаційні збройні формування не пропустили спостерігачів ОБСЄ до підконтрольних урядові районів.



"Заборона доступу сталася об 11:23 на блокпості збройних формувань на північно-західній околиці Горлівки. Вочевидь озброєний член збройних формувань мотивував це "відсутністю попереднього сповіщення", - йдеться у звіті.



Однак в ОБСЄ зазначають, що про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19.

25 грудня російсько-терористичні сили не пропустили та затримали патрулі ОБСЄ біля Золотого і Станиці Луганської.