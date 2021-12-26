Окупанти затримали патрулі ОБСЄ біля Золотого і Станиці Луганської

Про це повідомляється в оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 48/2021, інформує Еспресо.TV.



"Вранці 25 грудня збройні формування в Луганській області в одному випадку не пропустили спостерігачів, а в іншому - затримали їхній прохід у непідконтрольні уряду райони. Патрулі Місії прямували з підконтрольних уряду районів", - йдеться у звіті.



Заборона доступу сталася о 09:55 орієнтовно в 350 м північніше південного краю ділянки розведення сил і засобів в районі Золотого, де члени збройних формувань РФ мотивували це "міркуваннями безпеки для СММ".



Читайте також: Україна в ОБСЄ запропонувала план врегулювання збройного конфлікту з РФ, один із кроків - "різдвяне перемир'я"



"О 10:02 ще один патруль Місії, який прямував через блокпост збройних формувань на південь від мосту біля Станиці Луганської, затримали на 2 години 16 хвилин. Члени збройних формувань мотивували це "відсутністю попереднього повідомлення»", - йдеться у звіті.



Крім цього, раніше вранці, о 09:07, на блокпості біля південного краю ділянки розведення в районі Золотого бойовики російських збройних формувань відмовили ще одному патрулю Місії в доступі на ділянку розведення, мотивувавши це "міркуваннями безпеки для СММ". Цей патруль мав сприяти згаданому вище патрулю Місії в перетині до непідконтрольних уряду районів.



"У всіх випадках про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв'язку з COVID-19", - повідомили в Місії.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb