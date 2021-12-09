Україна в ОБСЄ запропонувала план врегулювання збройного конфлікту з РФ, один із кроків - "різдвяне перемир'я"
У четвер, 9 грудня, під час засідання Постійної ради ОБСЄ представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк повідомив про план із 10 пунктів для врегулювання російсько-українського збройного конфлікту
Про це повідомляє "Укрінформ".
"На тлі наближення зими, закриття лінії розмежування, продовження порушення режиму припинення вогню та розрив зв'язків з Україною створюють додаткові проблеми для мирного населення на окупованих територіях. Однак шанс покращити ситуацію ще є. Майбутні різдвяні свята - найкращий час для руху вперед, якщо тільки його знову не буде заблоковано політичним порядком денним або вимогою про так званий "прямий діалог", - сказав Цимбалюк.
Представник України в ОБСЄ повідомив, що українська сторона пропонує запровадити так зване різдвяне перемир'я, а також закликає Росію розблокувати обмін полоненими, "щоб вони змогли відсвяткувати разом зі своїми родинами та близькими людьми".
Крім того, план передбачає відновлення роботи усіх КПВВ уздовж лінії зіткнення, запуск двох нових пунктів пропуску біля Золотого та Щастя та доопрацювання плану розмінування територій.
Цимбалюк зазначив, що потрібно також надати безпечний доступ і розподіл гуманітарної допомоги, безперешкодний та безпечний доступ на всій території України для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, відкрити для місії нові патрульні бази та припинити "глушіння" безпілотників місії.
Також дипломат наголосив, що потрібно підвищити прозорість у прикордонних районах, а саме дати доступ для постійного моніторингу і верифікації з боку ОБСЄ.
"Ці кроки допоможуть вийти з глухого кута та забезпечити таку необхідну прозорість у військовій діяльності. З огляду на це ми закликаємо Росію конструктивно долучитися до обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи", - заявив Цимбалюк.
Представник України закликав Росію повернутися до дипломатичного шляху вирішення конфлікту та продовжити роботу у мінському та нормандському форматах.
- Нагадаємо, 17 листопада місія України в ОБСЄ під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні заявила, що Кремль розглядає можливість військового вторгнення в Україну.
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