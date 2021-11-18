Україна в ОБСЄ: влада РФ розглядає військове вторгнення в Україну
У середу, 17 листопада, місія України в ОБСЄ під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні заявила, що Кремль розглядає можливість військового вторгнення в Україну
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Зараз ми спостерігаємо не просто військове нарощування. Зараз ми бачимо погіршення ситуації на тлі демонстрації Росією готовності застосувати війська та техніку, зосереджені вздовж українського кордону, а також те, що російське керівництво розглядає різні можливості, включаючи потенційне військове вторгнення в Україну", - йдеться у заяві.
Українська делегація наголосила, що після завершення масштабних військових навчань поблизу державного кордону України у другій половині 2021 року Росія не відвела військову технику в місця постійної дислокації.
"На місця постійного перебування повернулися лише військовослужбовці. Бойова та інша військова техніка, така як танки, бойові машини та ракетні комплекси "Іскандер", залишилася поблизу українського кордону", - повідомили українські дипломати.
Країнам ОБСЄ довели до відом, що наразі РФ розмістила поблизу кордону з Україною понад 92 тис. своїх військовослужбовців.
"Російська Федерація не просто демонструє військову агресію. Російські військові навчання, енергетична криза у Європі та використання мігрантів як зброї на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою слід комплексно розглядати у якості елементів гібридної війни Росії проти Європи та євроатлантичної спільноти. На цьому тлі ми хотіли б підтвердити тверду відданість України миру та безпеці в Європі. Ми готові спільно захищати ці фундаментальні принципи для України та євроатлантичної спільноти", - заявили члени місії України в ОБСЄ.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Президент США Джо Байден відправив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за накопиченням військ РФ поблизу кордону України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за обстановкою на кордоні РФ та України і готовий реагувати на зміни ситуації.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорили активність російських військ поблизу кордону з Україною.
- Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши про "сильну стурбованість і намір захищати територіальну цілісність України".
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