Україна в ОБСЄ: влада РФ розглядає військове вторгнення в Україну

Про це повідомляє "Укрінформ".



"Зараз ми спостерігаємо не просто військове нарощування. Зараз ми бачимо погіршення ситуації на тлі демонстрації Росією готовності застосувати війська та техніку, зосереджені вздовж українського кордону, а також те, що російське керівництво розглядає різні можливості, включаючи потенційне військове вторгнення в Україну", - йдеться у заяві.



Українська делегація наголосила, що після завершення масштабних військових навчань поблизу державного кордону України у другій половині 2021 року Росія не відвела військову технику в місця постійної дислокації.



"На місця постійного перебування повернулися лише військовослужбовці. Бойова та інша військова техніка, така як танки, бойові машини та ракетні комплекси "Іскандер", залишилася поблизу українського кордону", - повідомили українські дипломати.



Країнам ОБСЄ довели до відом, що наразі РФ розмістила поблизу кордону з Україною понад 92 тис. своїх військовослужбовців.



"Російська Федерація не просто демонструє військову агресію. Російські військові навчання, енергетична криза у Європі та використання мігрантів як зброї на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою слід комплексно розглядати у якості елементів гібридної війни Росії проти Європи та євроатлантичної спільноти. На цьому тлі ми хотіли б підтвердити тверду відданість України миру та безпеці в Європі. Ми готові спільно захищати ці фундаментальні принципи для України та євроатлантичної спільноти", - заявили члени місії України в ОБСЄ.