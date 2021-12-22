У Гренландії зафіксували аномально високу температуру повітря
На півночі Гренландії зареєстрували рекордно високу температуру повітря: +8,3 °C
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
21 грудня в одному з найпівнічніших міст на планеті Каанаак у Гренландії було побито температурний рекорд, коли максимальна температура в денні години зросла до +8,3°C.
"Для таких високих широт, враховуючи ще холодний період року і той факт, що у Гренландії зараз панує полярна ніч - це справжня аномалія!", - йдеться у повідомленні.
У цій частині Гренландії сонце зайшло наприкінці жовтня і зійде лише 13 лютого 2022 року.
- Раніше Всесвітня метеорологічна організація офіційно визнала новий температурний рекорд в Арктиці + 38 °C, який було зафіксовано влітку 2020 року в Верхоянську.
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