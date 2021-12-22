У Гренландії зафіксували аномально високу температуру повітря

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.



21 грудня в одному з найпівнічніших міст на планеті Каанаак у Гренландії було побито температурний рекорд, коли максимальна температура в денні години зросла до +8,3°C.



"Для таких високих широт, враховуючи ще холодний період року і той факт, що у Гренландії зараз панує полярна ніч - це справжня аномалія!", - йдеться у повідомленні.



У цій частині Гренландії сонце зайшло наприкінці жовтня і зійде лише 13 лютого 2022 року.

Раніше Всесвітня метеорологічна організація офіційно визнала новий температурний рекорд в Арктиці + 38 °C, який було зафіксовано влітку 2020 року в Верхоянську.