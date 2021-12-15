У грі S.T.A.L.K.E.R. 2 з'явиться свій метавсесвіт з блокчейном та NFT

Про це повідомляє The Verge.



Той, хто "володіє" NFT, щоб стати нейгровим персонажем NPC у грі, зможе купувати та продавати це право до певної дати після аукціону.



Генеральний директор GSC Game World Євген Григорович пояснив, як працюватиме процес перетворення на NPC: "Ідея пов'язаного NFT полягає в тому, щоб дати право відтворити особистість свого власника у грі через одного з персонажів (NPC). Людині потрібно буде прийти в нашу студію для детальної процедури сканування, і після цього у нас буде все, щоб ця людина з'явилася в ігровому світі як один з персонажів".



Після придбання NFT на аукціоні та сканування у студії GSC Game World гравець зможе мати власний нейгровий аватар у всесвіті S.T.A.L.K.E.R. 2.



Компанія також планує випустити інші NFT, але не вказує, якими вони можуть бути. У пресрелізі йдеться, що поява NFT "не вплине на сам ігровий процес і не дасть ігрових переваг перед іншими гравцями".



Довідка: Абревіатура NFT розшифровується як non-fungible token - "невзаємозамінний токен". Це цифровий сертифікат, зареєстрований у блокчейні, який використовується для реєстрації права власності на такий актив, як твір мистецтва чи предмет колекціонування.

Нагадаємо, словник англійської мови Collins назвав "NFT" словом року.