У грі S.T.A.L.K.E.R. 2 з'явиться свій метавсесвіт з блокчейном та NFT
В українській грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl з'явиться можливість стати "першою у світі металюдиною" за допомогою ставки на NFT у рамках аукціону, який відбудеться у січні 2022 року
Про це повідомляє The Verge.
Той, хто "володіє" NFT, щоб стати нейгровим персонажем NPC у грі, зможе купувати та продавати це право до певної дати після аукціону.
Генеральний директор GSC Game World Євген Григорович пояснив, як працюватиме процес перетворення на NPC: "Ідея пов'язаного NFT полягає в тому, щоб дати право відтворити особистість свого власника у грі через одного з персонажів (NPC). Людині потрібно буде прийти в нашу студію для детальної процедури сканування, і після цього у нас буде все, щоб ця людина з'явилася в ігровому світі як один з персонажів".
Після придбання NFT на аукціоні та сканування у студії GSC Game World гравець зможе мати власний нейгровий аватар у всесвіті S.T.A.L.K.E.R. 2.
Компанія також планує випустити інші NFT, але не вказує, якими вони можуть бути. У пресрелізі йдеться, що поява NFT "не вплине на сам ігровий процес і не дасть ігрових переваг перед іншими гравцями".
Довідка: Абревіатура NFT розшифровується як non-fungible token - "невзаємозамінний токен". Це цифровий сертифікат, зареєстрований у блокчейні, який використовується для реєстрації права власності на такий актив, як твір мистецтва чи предмет колекціонування.
- Нагадаємо, словник англійської мови Collins назвав "NFT" словом року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.03
Купівля 27.03Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.81
- Актуальне
- Важливе