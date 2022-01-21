У громадському транспорті Києва посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень
Київ посилить контроль за наявністю COVID-документів і масок у пасажирів громадського транспорту
Про це інформує пресслужба КМДА.
"Наразі у столиці спостерігається стрімке підвищення показників захворюваності на коронавірус. Громадський транспорт - одне з місць, де можна заразитися хворобою. Саме тому закликаю дотримуватися маскового режиму, користуючись ним", - наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Крім того, він нагадав, що користуватися громадським транспортом можна тільки за наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката; документа про одужання особи від хвороби.
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