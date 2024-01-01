У грудні 79-а ОДШБр ліквідувала понад півтисячі окупантів і знищила та пошкодила 104 одиниці ворожої бронетехніки
Десантники підрозділу ударних безпілотників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за грудень знищили й пошкодили 104 одиниці ворожої броньованої техніки та ліквідували 505 окупантів
Про це повідомили військові у Facebook.
"Одним з важливих елементів, який напряму впливає на стійкість оборони марунових беретів, є діяльність підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади. Завдання підрозділу - знищувати броньовану техніку та піхоту противника. З цим завданням підрозділ добре справляється - влучні удари дронами-камікадзе та скиди боєприпасів неодноразово змушували противника перейти від штурмових дій до оборони", - йдеться у повідомленні.
Так, за грудень підрозділ знищив 15 одиниць техніки противника, з яких 6 - це танки, і стільки ж – бойових броньованих машин та більше взводу ворожої піхоти.
Зазначається, що бійці підрозділу нищать ворога не тільки під час штурмових дій, але й в обороні, коли противник намагається укритися в шанцях та бліндажах. Утім, нерідко як укриття ворог використовує свою ж підбиту техніку.
На відео видно, як оператори дронів нищать в таких схованках окупантів, які намагаються знайти там собі прихисток.
Наразі 79-та ОДШБр веде важкі оборонні бої на складному напрямку. За останній місяць року Таврійські десантники знищили та пошкодили 104 одиниці ворожої броньованої техніки. Безповоротні втрати окупантів склали 505 бійців, 765 - санітарні.
- За даними Генштабу, протягом минулої доби ЗСУ відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області. Також Сили оборони ліквідували 780 окупантів.
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