У грудні 79-а ОДШБр ліквідувала понад півтисячі окупантів і знищила та пошкодила 104 одиниці ворожої бронетехніки

Про це повідомили військові у Facebook.

"Одним з важливих елементів, який напряму впливає на стійкість оборони марунових беретів, є діяльність підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади. Завдання підрозділу - знищувати броньовану техніку та піхоту противника. З цим завданням підрозділ добре справляється - влучні удари дронами-камікадзе та скиди боєприпасів неодноразово змушували противника перейти від штурмових дій до оборони", - йдеться у повідомленні.

Так, за грудень підрозділ знищив 15 одиниць техніки противника, з яких 6 - це танки, і стільки ж – бойових броньованих машин та більше взводу ворожої піхоти.

Зазначається, що бійці підрозділу нищать ворога не тільки під час штурмових дій, але й в обороні, коли противник намагається укритися в шанцях та бліндажах. Утім, нерідко як укриття ворог використовує свою ж підбиту техніку.

На відео видно, як оператори дронів нищать в таких схованках окупантів, які намагаються знайти там собі прихисток.

Наразі 79-та ОДШБр веде важкі оборонні бої на складному напрямку. За останній місяць року Таврійські десантники знищили та пошкодили 104 одиниці ворожої броньованої техніки. Безповоротні втрати окупантів склали 505 бійців, 765 - санітарні.